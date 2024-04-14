Рождение светила. В ближайшие месяцы ученые обещают вспышку новой звезды

В случае с Тау Северной Короны этот процесс периодически повторяется.

«Она снова и снова проходит цикл накопления материала от более крупной звезды, — говорит Макгрегор. — Обычно на это уходят тысячи лет, чтобы дойти до момента, когда вы увидите новую звезду. Но Тау Северной Короны, похоже, делает это гораздо быстрее, что делает ее исключительной».

Что можно будет увидеть невооруженным глазом?

Красный гигант Фото: Getty Images

Как сообщает НАСА, обычно звездная система T CrB имеет видимую яркость +10. Но когда произойдет предстоящий взрыв новой звезды, видимость значительно возрастет, до величины +2, что будет сравнимо по яркости с Полярной звездой.

Когда это произойдет, T CrB будет хорошо заметна невооруженным глазом.

Тем, кто хочет увидеть новую звезду своими глазами, следует для начала найти на небе созвездие Северная Корона, — небольшую полукруглую дугу вблизи Геркулеса и Волопаса. Именно там вспышка проявится в виде яркой, как будто новой звезды.

Но не следует заблуждаться: на самом деле новая звезда при этом не формируется. T CrB просто становится хорошо различимой с Земли из-за происходящей там ядерной реакции.

«Это звезда, которая уже существует, — объясняет Макгрегор. — Она там была всегда, но для нас это выглядит так, будто внезапно появилась новая звезда, потому что обычно мы не можем ее увидеть».

«Белые карлики настолько малы, что невооруженным глазом их не разглядеть. Временно увидеть их нам помогает именно идущая там реакция термоядерного синтеза. Любой сможет выйти ночью из дома и найти ее на небосклоне».

Когда яркость T CrB достигнет своего пика, по светимости она может сравняться с Марсом, добавляет Кук. Ожидается, что взрыв будет виден невооруженным глазом как минимум несколько дней, но явление вполне может продлиться и больше недели.

После того, как белый карлик избавится от всего накопленного материала красной звезды, на несколько десятилетий T CrB вновь погрузится в безвестность.