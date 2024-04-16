Убивший бывшую жену Леон Русиньш пока не найден, возможно, он мертв

Год назад, 16 апреля 2023 года, в Екабпилсе произошло ужасное убийство. Леон Русиньш топором убил свою бывшую жену Ивету. Спустя год Русиньша еще не нашли. Он был объявлен в розыск, но полиция допускает, что он мог покончить с собой. В прошлые выходные полиция и добровольцы искали тело Русиньша в лесу и в реке Айвиексте, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на службу новостей Латвийского телевидения.
В полиции утверждают, что Русиньша ищут лучшие следователи. Они рассматривают и версию, что преступник совершил самоубийство. В субботу, 13 апреля, прошли большие поисковые мероприятия.
"Есть основания считать, что его уже нет в живых. Мы возобновили обширные поисковые работы", - сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс.
Адвокат Иветы и юридический представитель ее сына Анна Норе считает, что Русиньш вряд ли совершил суицид.
"Если он жив, я надеюсь, что в какой-то момент он совершит ошибку", - сказала Анна Норе.
"То, что убийца не пойман, создает у людей сомнения, тревогу, неуверенность, что убийца бродит где-то рядом. Но я рада, что по крайней мере в стране, если мы псмотрим на прошедший год, понимание о насилии и подобных преступлениях меняется. Я не скажу, что уже изменилось, но меняется - медленно и мучительно. Цена за это заплачена очень большая", - добавила она.
Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.
В конкретной ситуации в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.
Также сообщается, что апрельский инцидент со смертельным исходом стал не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что нападение также произошло 18 февраля 2022 года возле торгового центра.
Тогда Русиньш напал на женщину с ножом, оставив царапины от порезов на ее лице и руках. За это его оштрафовали на 500 евро.
Аналогичные проблемы возникли и у другой бывшей жены Русиньша, которую он преследовал после расставания. Эта женщина также подчеркнула, что не получила от правоохранителей той помощи, на которую рассчитывала - она писала заявления в полицию, письма президенту Латвии, но "ничего не добилась".
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