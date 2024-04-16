Убивший бывшую жену Леон Русиньш пока не найден, возможно, он мертв

В полиции утверждают, что Русиньша ищут лучшие следователи. Они рассматривают и версию, что преступник совершил самоубийство. В субботу, 13 апреля, прошли большие поисковые мероприятия.

"Есть основания считать, что его уже нет в живых. Мы возобновили обширные поисковые работы", - сообщил начальник Госполиции Арманд Рукс.

Адвокат Иветы и юридический представитель ее сына Анна Норе считает, что Русиньш вряд ли совершил суицид.

"Если он жив, я надеюсь, что в какой-то момент он совершит ошибку", - сказала Анна Норе.

"То, что убийца не пойман, создает у людей сомнения, тревогу, неуверенность, что убийца бродит где-то рядом. Но я рада, что по крайней мере в стране, если мы псмотрим на прошедший год, понимание о насилии и подобных преступлениях меняется. Я не скажу, что уже изменилось, но меняется - медленно и мучительно. Цена за это заплачена очень большая", - добавила она.