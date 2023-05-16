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Убийство в Екабпилсе: семья может подать в суд на Латвию

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

Месяц назад под Екабпилсом Леон Русиньш топором убил свою бывшую супругу на глазах ее ребенка и мамы. Адвокат убитой женщины допускает, что семья может обратиться в суд против государства, сообщает Служба новостей LTV.

Адвокат Анна Норе была защитником убитой женщины. Она юридически представляет и младшего ребенка. Адвокат добилась запрета на допрос дошкольника, который был свидетелем того, как отец убивает маму.

С двумя детьми убитой работает психолог. Зная психологический портрет Русиньша, адвокат допускает, что он продолжит творить зло.

Норе говорит: "Он выжидает. Я очень надеюсь, что его найдут. Я считаю, что это зверь. Просто зверь".

Когда закончатся все проверки и служебные расследования, семья может обратиться в суд.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В конкретной ситуации в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.

Также сообщается, что апрельский инцидент со смертельным исходом стал не первым случаем, когда Русиньш напал на женщину с ножом. Ее родственники рассказали, что нападение также произошло 18 февраля 2022 года возле торгового центра.

Тогда Русиньш напал на женщину с ножом, оставив следы от порезов на ее лице и руках. За это его оштрафовали на 500 евро.

Аналогичные проблемы возникли и у другой бывшей жены Русиньша, которую он преследовал после расставания. Эта женщина также подчеркнула, что не получила от правоохранителей той помощи, на которую рассчитывала - она писала заявления в полицию, письма президенту Латвии, но "ничего не добилась".

В настоящее время она старается не раскрывать свое местонахождение, так как боится, что "один неверный шаг - и все будет кончено", то есть что она может стать следующей жертвой.

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