Убийство в Екабпилсе: семья может подать в суд на Латвию

Адвокат Анна Норе была защитником убитой женщины. Она юридически представляет и младшего ребенка. Адвокат добилась запрета на допрос дошкольника, который был свидетелем того, как отец убивает маму.

С двумя детьми убитой работает психолог. Зная психологический портрет Русиньша, адвокат допускает, что он продолжит творить зло.

Норе говорит: "Он выжидает. Я очень надеюсь, что его найдут. Я считаю, что это зверь. Просто зверь".

Когда закончатся все проверки и служебные расследования, семья может обратиться в суд.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал женщину и угрожал ей. Она регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В конкретной ситуации в отношении Русиньша было возбуждено 19 уголовных производств, 18 из которых - за неисполнение постановления о защите от насилия.