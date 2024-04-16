Семья умершего Арниса Цимдарса судится за наследство

В 2021 году Цимдарс умер в Елгавской больнице от осложнений, вызванных Covid-19.

Теперь в суде должны встретиться вдова Цимдарса и его дети от первого брака. Kas Jauns не удалось получить комментарий от семьи о том, в чем именно состоит спор. Семья либо не хотела разговаривать, либо вообще не отвечала, пишет издание.

Согласно последней официальной декларации политика, ему принадлежал земельный участок и недвижимость в Елгавском крае, а также квартира в Риге. Указаны и другие объекты недвижимости в Елгаве и Озолниеках, но не уточняется, к какому типу они относятся.

Kas Jauns узнало, что у Цимдарса было страхование жизни с накоплением денежных средств, акции компании Grindex стоимостью 24 евро, автомобиль BMW 320, грузовой фургон и мотоцикл. У мужчины также были задолженности на сумму 115 тысяч евро.

Более 12 лет назад Цимдарс развелся со своей юношеской любовью Иритой, в их союзе родилось трое детей, которые являются истцами по делу против второй жены Цимдарса Анжелы. Вместе с Анжелой политик воспитывал ее сына Владислава.

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