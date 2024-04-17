"Внезапно и быстро": жена преждевременно скончавшегося актера Лусиса о его смерти

Актриса признается, что они с Иваром ранее говорили на тему смерти. "Он сказал, что хотел бы королевской смерти, когда твое сердце останавливается во сне и ты даже не осознаешь, что умер. Но тот факт, что так действительно произошло, не облегчает ситуацию. Уход из жизни Ивара - огромный удар для меня. Я до сих пор не до конца понимаю, что моего самого близкого человека я больше никогда не увижу", - говорит Юлия. Она добавляет: