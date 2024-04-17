"Внезапно и быстро": жена преждевременно скончавшегося актера Лусиса о его смерти

8 апреля в возрасте 55 лет скоропостижно скончался актер и режиссер Даугавпилсского театра Иварс Лусис. Его супруга, актриса Юлия Ляха, в разговоре с Privātā Dzīve рассказала, что была рядом, когда у Ивара перестало биться сердце.
"Все произошло очень внезапно и быстро. Ему просто утром стало плохо и все... Реаниматологи сказали, что Иварс даже не понял, что происходит", - рассказывает Юлия.
По ее словам, накануне вечером не было никаких признаков того, что он плохо себя чувствует.
Актриса признается, что они с Иваром ранее говорили на тему смерти. "Он сказал, что хотел бы королевской смерти, когда твое сердце останавливается во сне и ты даже не осознаешь, что умер. Но тот факт, что так действительно произошло, не облегчает ситуацию. Уход из жизни Ивара - огромный удар для меня. Я до сих пор не до конца понимаю, что моего самого близкого человека я больше никогда не увижу", - говорит Юлия. Она добавляет:
"Сейчас я чувствую, что умерла частичка меня".
Больше - в журнале Privātā Dzīve от 16 апреля!
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