Скончался режиссер и актер Даугавпилсского театра Иварс Лусис

Активное сотрудничество с Даугавпилсским театром Иварc Лусиc начал в 2012 году, когда была поставлена ​​комедия "Палата бизнес-класса". После этой постановки Иварс Лусис стал частым приглашенным режиссером Даугавпилсского театра, а в 2022 году присоединился к творческому коллективу театра. "Сегодня мы потеряли не только замечательного коллегу и талантливого артиста, но и близкого человека и соратника", - пишут скорбящие коллеги.

В 1993 году Иварс Лусис окончил 4-ю студию Лиепайского театра, в 1997 году - факультет кино- и сценического искусства Латвийской академии культуры, получив специальность режиссера. С 1992 года ставил спектакли в нескольких государственных и независимых театрах. С 2006 по 2008 год был директором Лиепайского театра.