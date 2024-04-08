Утром в понедельник, 8 апреля, в возрасте 55 лет скончался режиссер и актер Даугавпилсского театра Иварс Лусис, сообщается на сайте театра.
Активное сотрудничество с Даугавпилсским театром Иварc Лусиc начал в 2012 году, когда была поставлена комедия "Палата бизнес-класса". После этой постановки Иварс Лусис стал частым приглашенным режиссером Даугавпилсского театра, а в 2022 году присоединился к творческому коллективу театра. "Сегодня мы потеряли не только замечательного коллегу и талантливого артиста, но и близкого человека и соратника", - пишут скорбящие коллеги.
В 1993 году Иварс Лусис окончил 4-ю студию Лиепайского театра, в 1997 году - факультет кино- и сценического искусства Латвийской академии культуры, получив специальность режиссера. С 1992 года ставил спектакли в нескольких государственных и независимых театрах. С 2006 по 2008 год был директором Лиепайского театра.
С особым удовольствием Иварс Лусис ставил спектакли для детей и молодежи, умея увлекательно говорить на актуальные для этой аудитории темы. Его талант был неоднократно отмечен премией Spēlmaņu nakts: за спектакли "Школа снегурочек" в Лиепайском театре (2007) как "Спектакль года для детей и подростков" и "Мусорный ребенок" в театре Skatuve (2010 г.) в номинации "Спектакль года для детей и юношества". А спектакль "Детки" (Лиепайский театр, 2008) получил награды в пяти номинациях Spēlmaņu nakts, в том числе "Драматический спектакль года". Но одной из самых главных наград для Ивара были любовь зрителей, их искренний смех и радость.
Даугавпилсской театральной публике он был известен прежде всего как мастер комедии, который всегда заботился о том, чтобы зрители могли и посмеяться и задуматься о главном. Здесь он поставил семейную драму "Особый вид" и комедии "Снежная пленница", "Любовь на 32 квадратных метра", "Любовь до потери рассудка", "Ужасные домохозяйки", "Палата бизнес-класса", "Детектор лжи" и "Битва экстрасенсов" - одни из спектаклей-рекордистов театра, которые благодаря любви зрителей не покидали репертуар более шести лет.
Коллектив Даугавпилсского театра выражает соболезнования родным, друзьям, коллегам, ученикам и поклонникам Ивара Лусиса.
Информация о возможности попрощаться с актером и режиссером появится в ближайшее время, сообщает театр.
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