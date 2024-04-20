Видео ⟩ "Леон убил маму!" Новые детали об убийце Леоне Русиньше

Илзе вспоминает, что Русиньш следил за Иветой на каждом шагу. Он поджидал ее повсюду - в детском саду, прямо здесь, ждал на остановках. Он даже ездил в Ригу. Ивета ездила на автобусе, он подъезжал к каждой остановке, где останавливался автобус".

И Илзе, и адвокат не понимают, почему Ивета в роковой день покинула Екабпилс и отправилась на отдаленное кладбище. Илзе также допускает версию полиции о том, что Русиньш мог покончить жизнь самоубийством.

"Он написал, что сам с собой что-нибудь сделает, чтобы встретиться с Иветой там, наверху. Он так и обещал, а я спросила, хочет ли он той же участи, что его брат, потому что тот тоже в свое время что-то такое сделал. Он сидел в тюрьме за границей, вышел и утонул в реке".

Хотя официально Русиньшу ничего не принадлежало и его нигде не нашли, с помощью других людей он жил относительно нормальной жизнью.

"У него и банковская карта была оформлена на имя его тогдашней жены. (...) После Иветы у него была еще одна женщина, которая помогала.. (...) И, конечно, ему платил работодатель. Хочется, чтобы его скорее нашли и я смогла успокоиться. Потому что это постоянно у меня в голове", - говорит Илзе.

Младший сын Иветы теперь называет Илзе своей мамой, но ухаживать за могилой Иветы никому другому не позволяет.

Видео: Сюжет передачи Aculiecinieks (на латышском языке)

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