Видео ⟩ "Леон убил маму!" Новые детали об убийце Леоне Русиньше

Год назад шестилетний сын Леона Русиньша всем встречным говорил одну фразу: "Леон убил маму!". 16 апреля 2023 года Русиньш на глухой проселочной дороге на глазах мальчика убил его мать Ивету. Он до сих пор не найден. Жертвы террора Русиньша продолжают жить в страхе, поскольку его угрозы носили методичный характер, говорится в программе Латвийского телевидения Aculiecinieks.
У дома в Екабпилсе, где жила убитая Ивета с матерью и двумя сыновьями, Латвийское телевидение встретилось с Илзе (имя изменено), которая сейчас воспитывает сына Иветы и Леона Русиньша. Ее муж и Ивета были родственниками.
После развода Иветы с Русиньшем Илзе также подверглась угрозам и нападкам с его стороны. "Вначале, когда мы познакомились, он казался обычным человеком, потому что мы не знали его истинной природы. Пока он был как друг для Иветы, все было нормально. Мы и сами сначала не думали, что с ним что-то не так. Они познакомились на заправке в Екабпилсе, куда он всегда заезжал за кофе, а потом постепенно он стал предлагать проводить ее домой", - рассказывает Илзе.
Русиньш изменился в тот момент, когда Ивета решила развестись, говорит Илзе. "Она сказала, что хочет развестись, хочет жить отдельно. Она сказала, что устала с ним жить, больше не может. Он ответил - если ты устала жить, иди в Даугаву топиться. И за волосы потащил Ивету к реке. Хорошо, что по той дороге ехали люди, она остановила машину и спаслась".
Илзе вспоминает, что Русиньш преследовал всех, кто был связан с Иветой или кто, по его мнению, поддерживал ее. Семья Илзе была очень близка Ивете, поэтому террор Русиньша был особенно ощутим. Мужчина разместил номер ее мобильного телефона на сайтах знакомств и страницах интим-услуг. Илзе хотела сменить номер телефона, но не сделала этого.
Также агрессор регулярно проезжал по ночам мимо их загородного участка, громко вел себя под окнами квартиры, регулярно раскрашивал краской окна квартиры Иветы, рассыпал на скамейке сломанные игрушки сына и бил окна.
Русиньш напугал многих, в том числе адвоката Анну Норе, которая помогла Ивете, написала заявления и обратилась в суд. Персонально адвокату Русиньш не угрожал, но обзывал ее.
Норе была удивлена поддержкой, которую получил Русиньш - во время совершения преступления у него были помощники, в том числе дворник и работодатель.
"Дворник чистила машину, чтобы ее камера могла снимать каждый шаг Иветы, когда она выходит, куда идет. Свою машину он держал прямо перед квартирой, и там же была установлена камера для наблюдения. После снегопада или дождя дворник чистила его автомобиль. Я, конечно, не могу сказать, насколько много знала эта женщина, но думаю, что о выходках Русиньша люди уже более или менее знали".
Норе подчеркивает, что благодаря поддержке Русиньш все еще может быть жив и скрываться за границей. Также он до сих пор может получать помощь, подчеркивает адвокат.
Илзе вспоминает, что Русиньш следил за Иветой на каждом шагу. Он поджидал ее повсюду - в детском саду, прямо здесь, ждал на остановках. Он даже ездил в Ригу. Ивета ездила на автобусе, он подъезжал к каждой остановке, где останавливался автобус".
И Илзе, и адвокат не понимают, почему Ивета в роковой день покинула Екабпилс и отправилась на отдаленное кладбище. Илзе также допускает версию полиции о том, что Русиньш мог покончить жизнь самоубийством.
"Он написал, что сам с собой что-нибудь сделает, чтобы встретиться с Иветой там, наверху. Он так и обещал, а я спросила, хочет ли он той же участи, что его брат, потому что тот тоже в свое время что-то такое сделал. Он сидел в тюрьме за границей, вышел и утонул в реке".
Хотя официально Русиньшу ничего не принадлежало и его нигде не нашли, с помощью других людей он жил относительно нормальной жизнью.
"У него и банковская карта была оформлена на имя его тогдашней жены. (...) После Иветы у него была еще одна женщина, которая помогала.. (...) И, конечно, ему платил работодатель. Хочется, чтобы его скорее нашли и я смогла успокоиться. Потому что это постоянно у меня в голове", - говорит Илзе.
Младший сын Иветы теперь называет Илзе своей мамой, но ухаживать за могилой Иветы никому другому не позволяет.
Видео: Сюжет передачи Aculiecinieks (на латышском языке)
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