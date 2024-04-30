В финансовой системе жестко перекрывают все лазейки. Что ждет латвийцев?

В Евросоюзе полным ходом идет реформа финансовой системы, которая коснется каждого латвийца: тем, кто не любит платить налоги, придется несладко. На подходе – цифровой евро и строгое регулирование криптовалют, принят новый пакет нормативных актов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Directive, AMLD), призванный в том числе и снизить порог анонимных наличных платежей. Делимся подробностями, что происходит в Латвии и мире.
Оберег от криптомошенников
Параллельно развитию цифрового евро Евросоюз решил крепко закрутить гайки для серого рынка криптовалют, который до недавнего времени в ЕС централизованно не регулировался. Отчасти эта тема была затронута в пятом пакете нормативных актов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD), принятом более пяти лет назад. Но технологии развиваются быстро: сейчас специально для "крипты" разработана директива MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), а недавно был принят новый пакет 6AMLD.
В пресс-релизе Европарламента, посвященном принятию MiCA , сказано, что теперь переводы в криптовалюте могут быть отслежены точно также, как и любые другие финансовые операции, а подозрительные транзакции заблокированы.
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