В финансовой системе жестко перекрывают все лазейки. Что ждет латвийцев?

Оберег от криптомошенников

Параллельно развитию цифрового евро Евросоюз решил крепко закрутить гайки для серого рынка криптовалют, который до недавнего времени в ЕС централизованно не регулировался. Отчасти эта тема была затронута в пятом пакете нормативных актов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD), принятом более пяти лет назад. Но технологии развиваются быстро: сейчас специально для "крипты" разработана директива MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), а недавно был принят новый пакет 6AMLD.

В пресс-релизе Европарламента, посвященном принятию MiCA , сказано, что теперь переводы в криптовалюте могут быть отслежены точно также, как и любые другие финансовые операции, а подозрительные транзакции заблокированы.

Основная задача MiCa – обеспечить прозрачность на рынке криптоактивов и защиту инвесторов (потребителей). В первую очередь речь идет об эмитентах криптоактивов и поставщиках услуг в области криптоактивов – это касается торговых площадок, криптоброкеров, лиц, оказывающих услуги обмена и всех тех, кто работает с клиентурой.