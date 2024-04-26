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Приняты новые "антиотмывочные" законы: эксперты рассказали, кому надо бояться

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Maryna Pleshkun/Shutterstock

Европарламент принял пакет нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, который коснется и латвийцев: речь идет об ограничении анонимных платежей и сделок в наличных. TVNET+ выяснил у экспертов, кого затронут новшества: придется ли теперь предъявлять паспорт, если покупаешь стройматериалы, ювелирные изделия или дорогой телевизор за наличные?

Выделим три момента, которые могут заинтересовать физических лиц и мелких инвесторов.

  • запрет на операции в наличных на сумму свыше 10 тысяч евро по всему ЕС;
  • обязательная идентификация при сделках в наличных от 3 до 10 тыс. евро;
  • запрет анонимных криптовалютных кошельков.
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