Приняты новые "антиотмывочные" законы: эксперты рассказали, кому надо бояться

Европарламент принял пакет нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, который коснется и латвийцев: речь идет об ограничении анонимных платежей и сделок в наличных. TVNET+ выяснил у экспертов, кого затронут новшества: придется ли теперь предъявлять паспорт, если покупаешь стройматериалы, ювелирные изделия или дорогой телевизор за наличные?