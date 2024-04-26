Приняты новые "антиотмывочные" законы: эксперты рассказали, кому надо бояться

Европарламент принял пакет нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, который коснется и латвийцев: речь идет об ограничении анонимных платежей и сделок в наличных. TVNET+ выяснил у экспертов, кого затронут новшества: придется ли теперь предъявлять паспорт, если покупаешь стройматериалы, ювелирные изделия или дорогой телевизор за наличные?
Выделим три момента, которые могут заинтересовать физических лиц и мелких инвесторов.
- запрет на операции в наличных на сумму свыше 10 тысяч евро по всему ЕС;
- обязательная идентификация при сделках в наличных от 3 до 10 тыс. евро;
- запрет анонимных криптовалютных кошельков.