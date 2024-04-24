Еще одна группа граждан РФ должна будет сдать экзамен. Сколько это будет стоить?

Сегодня, 24 апреля, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала поправки к закону об иммиграции, согласно которым требование о знании латышского языка планируется распространить еще на несколько тысяч граждан России, живущих в Латвии.
Государственному центру содержания образования (VISC) потребуются дополнительные средства для проведения экзаменов, сообщил на заседании комиссии представитель VISC.
Первоначальная сумма расходов оценивается в 390 000 евро. Если из соответствующей группы вычесть людей старше 75 лет, то общая сумма может оказаться меньше.
После получения платежей от тех, кому придется сдавать экзамен, VISC планирует вернуть собранные средства в бюджет.
Внесший поправки депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Раев ("Объединенный список") подчеркнул, что были предложены одновременно реалистичные и строгие сроки изучения латышского языка для дополнительной группы российских граждан, проживающих в Латвии.
Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш подчеркнул, что министерство поддерживает и призывает принять эти поправки, которые необходимы для общественной безопасности в то время, когда активно продолжается вооруженное вторжение России в Украину.
Витолиньш отметил, что проверка знания латышского языка важна, чтобы выявить аспекты интеграции граждан России.
Поддержку поправкам выразил также представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
Представитель МИД пояснил ситуацию с международными обязательствами, поскольку поправки коснутся некоторых российских военных пенсионеров и членов их семей, на которых распространяется действие латвийско-российского правительственного соглашения 1994 года, которое является одним из четырех документов, касающихся вывода российских вооруженных сил из Латвии в 1994 году.
Представитель МИД заявил, что в процессе принятия поправок следует указать, что они не направлены на военных пенсионеров как на отдельную группу, соответственно предлагаемые изменения не являются дискриминационными, но нацелены на более широкую группу российских граждан в Латвии. Российские военные пенсионеры не имеют абсолютного права оставаться в Латвии, но могут оставаться в Латвии в соответствии с законом, отметил представитель МИД.
Представители Службы госбезопасности и Бюро омбудсмена также выразили поддержку поправкам.
Поправки подали депутаты Эдмунд Юревицс ("Новое Единство"), Харийс Рокпелнис (Союз зеленых и крестьян), Андрис Шуваевс ("Прогрессивные"), Агнесе Краста ("Новое Единство") и Игорь Раев. Подобные поправки ранее были предложены Национальным объединением.
Поправки коснутся некоторых российских граждан, от которых до сих пор не требовалось знание государственного языка. В эту группу входят более 3100 человек в возрасте до 75 лет.
В эту группу также входят отставные российские военнослужащие и члены их семей.
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