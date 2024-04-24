Еще одна группа граждан РФ должна будет сдать экзамен. Сколько это будет стоить?

Представитель МИД заявил, что в процессе принятия поправок следует указать, что они не направлены на военных пенсионеров как на отдельную группу, соответственно предлагаемые изменения не являются дискриминационными, но нацелены на более широкую группу российских граждан в Латвии. Российские военные пенсионеры не имеют абсолютного права оставаться в Латвии, но могут оставаться в Латвии в соответствии с законом, отметил представитель МИД.

Представители Службы госбезопасности и Бюро омбудсмена также выразили поддержку поправкам.

Поправки подали депутаты Эдмунд Юревицс ("Новое Единство"), Харийс Рокпелнис (Союз зеленых и крестьян), Андрис Шуваевс ("Прогрессивные"), Агнесе Краста ("Новое Единство") и Игорь Раев. Подобные поправки ранее были предложены Национальным объединением.

Поправки коснутся некоторых российских граждан, от которых до сих пор не требовалось знание государственного языка. В эту группу входят более 3100 человек в возрасте до 75 лет.

В эту группу также входят отставные российские военнослужащие и члены их семей.

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