Осенью 2022 года Сейм спешно принял поправки к Закону об иммиграции, повлиявшие на тех жителей Латвии, которые после 2003 года приняли гражданство России. Но осталась часть российских граждан с латвийским ВНЖ, которых эта эпопея со сдачей экзамена на знание латышского языка не коснулась. Почему так получилось и что теперь будет с этими людьми, разбирался TVNET+.
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Новая идея политиков: какие еще граждане РФ должны сдать латышский язык для ВНЖ в Латвии?
Согласно данным PMLP, в эту группу входит 4741 гражданин РФ в Латвии.
Из них почти половина - 2232 человека - старше 75 лет, и, скорее всего, они будут освобождены от сдачи экзамена, 1497 человек - в возрасте от 60 до 74 лет, а еще 1012 человек находятся в активном социальном возрасте, среди них даже есть несколько молодых людей до 25 лет.
Таким образом, новые поправки потенциально могут затронуть 2509 жителей Латвии.