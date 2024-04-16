Новая идея политиков: какие еще граждане РФ должны сдать латышский язык для ВНЖ в Латвии?

Согласно данным PMLP, в эту группу входит 4741 гражданин РФ в Латвии.

Из них почти половина - 2232 человека - старше 75 лет, и, скорее всего, они будут освобождены от сдачи экзамена, 1497 человек - в возрасте от 60 до 74 лет, а еще 1012 человек находятся в активном социальном возрасте, среди них даже есть несколько молодых людей до 25 лет.