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Новая идея политиков: какие еще граждане РФ должны сдать латышский язык для ВНЖ в Латвии?

Сергей Тихомиров rus.tvnet.lv
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Российский паспорт.
Российский паспорт. Фото: STR

Осенью 2022 года Сейм спешно принял поправки к Закону об иммиграции, повлиявшие на тех жителей Латвии, которые после 2003 года приняли гражданство России. Но осталась часть российских граждан с латвийским ВНЖ, которых эта эпопея со сдачей экзамена на знание латышского языка не коснулась. Почему так получилось и что теперь будет с этими людьми, разбирался TVNET+.

Согласно данным PMLP, в эту группу входит 4741 гражданин РФ в Латвии.

Из них почти половина - 2232 человека - старше 75 лет, и, скорее всего, они будут освобождены от сдачи экзамена, 1497 человек - в возрасте от 60 до 74 лет, а еще 1012 человек находятся в активном социальном возрасте, среди них даже есть несколько молодых людей до 25 лет.

Таким образом, новые поправки потенциально могут затронуть 2509 жителей Латвии.

Жители Латвии, которые приняли гражданство России до 2003 года
Жители Латвии, которые приняли гражданство России до 2003 года Фото: коллаж RUS TVNET
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