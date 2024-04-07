Передача: У пяти тысяч граждан РФ с постоянными ВНЖ не требуют знания государственного языка

Как Национальное объединение, так и МВД подготовили поправки к закону, предусматривающие, что знание государственного языка нужно будет подтверждать и пяти тысячам проживающих здесь граждан России, которых ранее регулирование не касалось.
На государственном уровне Национальное объединение находится в оппозиции, однако именно оно заметило ошибку, допущенную Сеймом. Несмотря на то, что парламент установил обязательную проверку знания латышского языка для граждан РФ, проживающих в Латвии и получивших гражданство соседней страны в недавнем прошлом, за кадром осталась целая группа, от которой никто не требует подтверждения знания языка.
В данный момент в Латвии проживают две группы граждан России, которые получили постоянные виды на жительства и к которым относятся разные требования. По поводу одних Сейм принял регулирование, что они должны подтвердить свое знание госязыка. Однако второй - численно более меньшей группе - сдавать экзамен по латышскому не нужно.
Поправки к закону об иммиграции, вызвавшие широкий резонанс, не затронули несколько тысяч человек, в том числе отставных российских военнослужащих и членов их семей.
Реагируя на начатую Россией войну в Украине, парламент поспешно изменил условия пребывания проживающих здесь бывших неграждан и граждан Латвии, которые получили гражданство РФ в недавнем прошлом. Сейм, меняя закон об иммиграции, вменил им в обязанность в установленный срок сдать экзамен по латышскому языку. В случае повторной несдачи они лишатся права находиться в нашей стране. Дебаты в Сейме были долгими и упорными. Закон исправляли несколько раз.
Несколько россиян оспорили поправки к закону об иммиграции в Конституционном суде. Он в феврале постановил, что новое регулирование соответствует Сатверсме и международным правовым нормам. Однако судьи также обратили внимание на то, что кроме 25 тысяч граждан России, которых затрагивает это регулирование, есть еще одна группа, в отношении которой возникла другая ситуация. По данным Управления по делам гражданства и миграции, почти пяти тысячам (4814) граждан РФ постоянный вид на жительство был выдан на основании закона о въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике, срок действия которого уже истек, и им не нужно доказывать, что они владеют государственным языком на определенном уровне. Значительная их часть - полторы тысячи - это российские военные в отставке и члены их семей. Эта группа людей в ходе горячих дебатов в Сейме осталась незамеченной.
Национальное объединение считает, что допущенную ошибку нужно исправить. Оно уже подало поправки к закону, предусматривающие те же требования, что и к остальным.
Входящие в коалицию СЗК и "Прогрессивные" согласны, что неравную ситуацию следует устранить. Однако считают, что для таких изменений важна политическая поддержка Министерства внутренних дел.
Передаче Nekā personīga известно, что министерство подготовило по сути такие же поправки к закону об иммиграции, как и предложенные Нацобъединением, и "Новое Единство" планирует в понедельник ознакомить с ними остальных партнеров по коалиции.
За несдачу экзамена по латышскому гражданам России грозит выдворение из страны. По последней информации, более тысячи человек покинули Латвию. Распоряжения о выезде выданы 17 лицам. Ни одного принудительного выдворения погранохрана не провела.
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