Передача: У пяти тысяч граждан РФ с постоянными ВНЖ не требуют знания государственного языка

Несколько россиян оспорили поправки к закону об иммиграции в Конституционном суде. Он в феврале постановил, что новое регулирование соответствует Сатверсме и международным правовым нормам. Однако судьи также обратили внимание на то, что кроме 25 тысяч граждан России, которых затрагивает это регулирование, есть еще одна группа, в отношении которой возникла другая ситуация. По данным Управления по делам гражданства и миграции, почти пяти тысячам (4814) граждан РФ постоянный вид на жительство был выдан на основании закона о въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике, срок действия которого уже истек, и им не нужно доказывать, что они владеют государственным языком на определенном уровне. Значительная их часть - полторы тысячи - это российские военные в отставке и члены их семей. Эта группа людей в ходе горячих дебатов в Сейме осталась незамеченной.