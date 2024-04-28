Фото Принц Уильям исполняет королевские обязанности без Кейт Миддлтон

Принца пригласил в школу 12-летний Фредди Хэдли, который написал письмо королевской семье. Письмо Уильяма Фредди тронуло его: "Я обещал приехать!"

Это было второе публичное мероприятие принца Уильяма с тех пор, как в марте принцесса Уэльская сообщила о своем диагнозе рака.

На этой неделе королевский эксперт Роберт Джобсон рассказал, как борьба Кейт с раком "тяжело" отражается на отношениях принца и принцессы, поскольку они "пытаются примирить благополучие своих детей с серьезностью ее диагноза".

Он объяснил журналу Hello!, что пара, которая будет отмечать годовщину свадьбы в конце месяца, стала "ближе" во время борьбы за здоровье. Он добавил, что их связь теперь "непоколебима", добавив: "Нет никаких сомнений в том, что Уильям в данный момент является опорой для Кейт".

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: SIPA/Scanpix

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

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