Борьба принцессы Уэльской с раком началась: самое сложное было рассказать детям

Подробности о здоровье принцессы в настоящее время не разглашаются, но в заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что она полностью выздоровеет. В видеообращении принцесса объяснила, что, когда в январе ей сделали операцию на животе, она еще не знала, что у нее рак. "Однако анализы после операции выявили онкологию. Поэтому врачи рекомендовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", - рассказала принцесса.

Забота о своей семье – самое важное для принцессы Уэльской сейчас, когда она начинает борьбу с болезнью. Как она отметила в видео, самой сложной задачей было сообщить эту ужасную новость троим своим детям.

В эмоциональном видеообращении Кейт говорит, что хотела сохранить свой диагноз в секрете для общественности, пока об этом не узнают ее дети. Понадобилось время, чтобы сообщить эту новость принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, а также заверить их, что с мамой все будет в порядке.

Принц Уильям все это время оказывал Кэтрин поддержку и утешение с первого дня, когда ей поставили диагноз. Рядом с Кейт также ее родители Кэрол и Майкл, а также брат и сестра Пиппа и Джеймс.

Король Карл III также публично прокомментировал храбрость своей невестки и теперь ежедневно находится в тесном контакте с принцессой. Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган пожелали ей "здоровья и скорейшего выздоровления" и, вероятно, разговаривали вчера вечером.

Сама Кейт рассказала в видео, что думает обо всех, кто пострадал от этой болезни, добавив: "Все, кто сталкивается с этой болезнью, независимо от ее тяжести, пожалуйста, не теряйте веру и надежду. Вы не одиноки".

Видео: Обращение принцессы Уэльской (на английском языке)

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