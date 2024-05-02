Знание латышского придется подтверждать еще нескольким тысячам граждан РФ

Также поправки предусматривают определенные условия о достаточности финансовых средств и продолжительности проживания в Латвии. Поправки не исключают возможности для российских граждан этой группы найти другие основания для получения ВНЖ в Латвии.

Ранее RUS TVNET писал, что Государственному центру содержания образования (VISC) потребуются дополнительные средства для проведения экзаменов, сообщил на заседании комиссии представитель VISC.

Первоначальная сумма расходов оценивается в 390 000 евро. Если из соответствующей группы вычесть людей старше 75 лет, то общая сумма может оказаться меньше.

После получения платежей от тех, кому придется сдавать экзамен, VISC планирует вернуть собранные средства в бюджет.

Внесший поправки депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Раев ("Объединенный список") подчеркнул, что были предложены одновременно реалистичные и строгие сроки изучения латышского языка для дополнительной группы российских граждан, проживающих в Латвии.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш подчеркнул, что министерство поддерживает и призывает принять эти поправки, которые необходимы для общественной безопасности в то время, когда активно продолжается вооруженное вторжение России в Украину.

Витолиньш отметил, что проверка знания латышского языка важна, чтобы выявить аспекты интеграции граждан России.

Поддержку поправкам выразил также представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Представитель МИД пояснил ситуацию с международными обязательствами, поскольку поправки коснутся некоторых российских военных пенсионеров и членов их семей, на которых распространяется действие латвийско-российского правительственного соглашения 1994 года, которое является одним из четырех документов, касающихся вывода российских вооруженных сил из Латвии в 1994 году.

Представитель МИД заявил, что в процессе принятия поправок следует указать, что они не направлены на военных пенсионеров как на отдельную группу, соответственно предлагаемые изменения не являются дискриминационными, но нацелены на более широкую группу российских граждан в Латвии. Российские военные пенсионеры не имеют абсолютного права оставаться в Латвии, но могут оставаться в Латвии в соответствии с законом, отметил представитель МИД.

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