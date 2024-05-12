Пенсионеры надеются, что "базовые пенсии" будут введены как можно скорее

Пенсионеры надеются, что решение о введении базовых пенсий будет включено в политическую повестку дня как можно скорее, говорит объединение Ассоциация сообществ пожилых людей Латвии (LSKA).
Общество приветствует тот факт, что инициатива об отмене подоходного налога на пенсии, которую подписали более 13 000 жителей, была передана в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма.
В то же время в ассоциации считают, что действующий необлагаемый налогом минимальный порог пенсии - 500 евро - не способствует улучшению качества жизни пенсионеров. LSKA также поддерживает компромиссный вариант, предложенный Латвийской Федерацией пенсионеров, согласно которому минимальной пенсией, не облагаемой PVN, будет минимальная зарплата, а именно 700 евро.
LSKA также ценит и поддерживает инициативу Латвийской Федерацией пенсионеров и Министерства благосостояния индексировать все государственные пенсии с учетом индекса потребительских цен и индекса заработной платы один раз в год - с 1 октября 2024 года.
LSKA надеется, что это укрепит мотивацию работодателей и работников платить социальные отчисления, поскольку при определении размера пенсий соблюдается принцип справедливости.
LSKA также поддерживает деятельность Министерства благосостояния в направлении определения базовой пенсии для всех получателей пенсий по старости, что обеспечит устойчивость пенсионной системы.
"Увеличение страховых взносов - это один из вариантов перехода к "базовой пенсии", которая обеспечивает справедливость по отношению ко всем пенсионерам по старости, независимо от того, когда пенсия была назначена", - утверждают в LSKA .
По мнению LSKA, "базовая пенсия" значительно облегчила бы жизнь многим пожилым латвийским гражданам.
По мнению LSKA "базовая пенсия" представляла бы собой регулярную ежемесячную выплату в дополнение к пенсии по старости. Она бы рассчитывалась из взносов государственного социального страхования и выплачивалась бы всем получателям пенсий по старости.
"Прискорбно осознавать, что спустя более 30 лет после восстановления независимости Латвии большинство пенсионеров относятся к беднейшему слою общества и по-прежнему подвержены риску бедности. Примерно треть пенсионеров получают пенсию в размере 350 до 500 евро, и это не та сумма, которой даже частично хватит для удовлетворения всех повседневных потребностей", - подчеркивают в LSKA.
LSKA напоминает, что дискуссия о так называемой "базовой пенсии" ведется уже несколько лет, однако пенсионеры надеются, что решение о введении "базовых пенсий" появится в политической повестке дня как можно скорее.
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