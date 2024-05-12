Пенсионеры надеются, что "базовые пенсии" будут введены как можно скорее

Общество приветствует тот факт, что инициатива об отмене подоходного налога на пенсии, которую подписали более 13 000 жителей, была передана в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма.

В то же время в ассоциации считают, что действующий необлагаемый налогом минимальный порог пенсии - 500 евро - не способствует улучшению качества жизни пенсионеров. LSKA также поддерживает компромиссный вариант, предложенный Латвийской Федерацией пенсионеров, согласно которому минимальной пенсией, не облагаемой PVN, будет минимальная зарплата, а именно 700 евро.

LSKA также ценит и поддерживает инициативу Латвийской Федерацией пенсионеров и Министерства благосостояния индексировать все государственные пенсии с учетом индекса потребительских цен и индекса заработной платы один раз в год - с 1 октября 2024 года.

LSKA надеется, что это укрепит мотивацию работодателей и работников платить социальные отчисления, поскольку при определении размера пенсий соблюдается принцип справедливости.

LSKA также поддерживает деятельность Министерства благосостояния в направлении определения базовой пенсии для всех получателей пенсий по старости, что обеспечит устойчивость пенсионной системы.