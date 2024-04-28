"Один кошмар превратился в другой". Вот что говорит Марика о помещении своей 79-летней матери в дом престарелых после длительного периода ухода за ней дома. Каждый месяц женщина платила из своего кошелька 300 евро за пансионат. Поскольку жизнь стала дороже, стоимость проживания практически во всех пансионатах выросла на несколько сотен евро - даже в самых дешевых приближается к 1000 евро. Между тем все еще существуют дома престарелых, где на головы стариков падает штукатурка, еду "подают" в металлических мисках и подгузники меняют "как мертвым кускам мяса".