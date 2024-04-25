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Отмена подоходного налога с пенсий: инициативу рассмотрят в Сейме

rus.tvnet.lv
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Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото
Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг, 25 апреля, Сейм передал на рассмотрение комиссий инициативу жителей об отмене подоходного налога с населения (IIN) для пенсий.

Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv было собрано более 10 000 подписей за отмену подоходного налога с населения (IIN) на пенсии.

Не менее 10 тысяч подписей позволяют внести инициативу на рассмотрение в Сейм.

Автором идеи указан Райво Ютанс. Он предлагает отменить подоходный налог с населения для пенсий.

Автор инициативы осознает, что этот вопрос необходимо решать в более широком контексте, поскольку социальные налоги используются для расчета и накопления пенсий до того, как будет рассчитан IIN.

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