Витолиньш после двух побед: Мы умеем создать драму

"То, что вторую игру подряд упустили победу в основное время - это горько, но это приходит с опытом, - сказал о второй пропущенной в матче с Францией шайбе Витолиньш. - На площадке было четвертое звено, вчетвером бросались на пути шайбы, но при отскоке шайба попала к сопернику. Только через такие моменты можно учиться".

Главный тренер сборной сказал, что сейчас команду тащит вперед первое звено, однако чемпионат достаточно длинные и придет время, когда гол забьют игроки и второго, третьего и четвертого звена.

В продолжение чемпионата сборная Латвии 14 мая встретится с Казахстаном, который начал чемпионат с победы над Францией, но в воскресенье 2:6 уступил Словакии. Затем 15 мая предстоит игра с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительном групповом матче 21 мая латыши встретятся с американцами, которых они в прошлом годы обыграли в матче за бронзу.

Чемпионат мира в Чехии проходит с 10 по 26 мая.

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