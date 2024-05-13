Витолиньш после двух побед: Мы умеем создать драму

Игроки сборной опять показали характер и одержали победу в важной игре, заявил в воскресенье после победы над Францией на последних секундах овертайма главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш.
В воскресенье сборная Латвии по хоккею в Остраве во втором матче чемпионата мира со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в овертайме обыграли сборную Франции, одержав вторую победу в овертайме подряд. В субботу в первой игре латвийские хоккеисты со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0) в овертайме обыграли Польшу, которая стартовала в элитном дивизионе впервые с 2002 года.
"Эмоции очень сильные. Мы умеем создать драму, - заявил о первых двух победах на турнире Витолиньш. - Приятно, что парни снова показали характер и мы победили. Такие игры не легкие и здесь нет легких соперников".
Как указал главный тренер сборной, в этом году модель сборной Латвии - смесь опытных и молодых игроков, которые могут "потянуть друг друга вперед".
В то же время Витолиньш признал, что большой штраф нападающего Оскара Батни (5+20 минут) в первом периоде сломал ход игры. "Мы потеряли центрового игрока и фактически остались с одним центром, - пояснил тренер. - Эгле в центре был только первую игру, а Ансонс на таком уровне никогда не играл. Парни выдержали и никто не жаловался, что было слишком большое время игры".
"То, что вторую игру подряд упустили победу в основное время - это горько, но это приходит с опытом, - сказал о второй пропущенной в матче с Францией шайбе Витолиньш. - На площадке было четвертое звено, вчетвером бросались на пути шайбы, но при отскоке шайба попала к сопернику. Только через такие моменты можно учиться".
Главный тренер сборной сказал, что сейчас команду тащит вперед первое звено, однако чемпионат достаточно длинные и придет время, когда гол забьют игроки и второго, третьего и четвертого звена.
В продолжение чемпионата сборная Латвии 14 мая встретится с Казахстаном, который начал чемпионат с победы над Францией, но в воскресенье 2:6 уступил Словакии. Затем 15 мая предстоит игра с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 мая - со Словакией, а в заключительном групповом матче 21 мая латыши встретятся с американцами, которых они в прошлом годы обыграли в матче за бронзу.
Чемпионат мира в Чехии проходит с 10 по 26 мая.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!