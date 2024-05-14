Взлет и падение диктатора от Хаматовой, Смольянинова и других: "Тараканище" в Риге

13 мая в Доме Рижской еврейской общины прошла читка "Тараканище и другие. Детские/недетские стихи". На ней прозвучали стихи Корнея Чуковского, Николая Заболоцкого, Даниила Хармса и Николая Олейникова.
Каждый из поэтов, чьи строки прозвучали со сцены в этот вечер, описывал мир, в котором он жил. Насколько искусство спустя неполный век способно сохранять свою актуальность, и как неожиданно легко происходящее тогда, тот исторический контекст переложить на наши дни.
Это в полной мере доказали на сцене Дома Рижской еврейской общины Чулпан Хаматова, Артур Смольянинов, Шамиль Хаматов, Вадим Радионов, Володимир Гориславец и режиссер Василий Зоркий.