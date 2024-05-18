"Результат полностью не отражает ход игры". Витолиньш о разгромном поражении от Швеции

"Игра была не такой, чтобы оправдать результат 2:7, - сказал Витолиньш о матче в целом. - Был момент, когда нам нужно было играть хладнокровнее, спокойнее, и придерживаться плана на игру. За короткий момент нас трижды наказали, когда мы не играли так, как договаривались. Это было похоже на холодный душ, и в продолжении также было трудно".

Как отметил тренер, на выбор вратарей и план следующих игр этот матч не повлияет. "Мы уже договорились. Именно поэтому Кристер Гудлевскис сегодня не играл", - сказал Витолиньш, не подтвердив, что Гудлевскис, который не был зарегистрирован на сегодняшнюю игру, сыграет в воскресенье против Словакии.

Уже сообщалось, что Элвис Мерзликин сегодня отразил 14 из 20 бросков шведов, а пришедший на его замену и дебютировавший на чемпионате мира Эрик Витолс отразил 13 из 14 бросков.

"У нас впереди еще две игры, и мы готовимся так, чтобы победить, - сказал тренер о продолжении турнира. - У Словакии много игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и они надеются на лучшее выступление, чем в прошлом году. Это будет интересная игра – быстрая, динамичная. Нужно уметь сыграть все 60 минут. Не 59, а именно 60".

Перед матчем со шведами латвийские хоккеисты победили сборную Польши 5:4 в дополнительное время, Францию ​​3:2 в овертайме, сборную Казахстана 2:0, а в четвертой игре признали превосходство Германии со счетом 1:8.

Завтра в 21:20 соперником Латвии станут словаки, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийцы сыграют против сборной США, которую они обыграли в прошлом году в борьбе за бронзу.

Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава до 26 мая.

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