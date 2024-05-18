"Результат полностью не отражает ход игры". Витолиньш о разгромном поражении от Швеции

Сегодняшний соперник был очень силен, однако результат не в полной мере отражает ход игры, заявил в беседе с журналистами главный тренер сборной Латвии по хоккею Харийс Витолиньш после поражения в матче на первенстве мира со сборной Швеции.
Латвия проиграла шведам со счетом 2:7 (0:2, 2:4, 0:1).
"В таких играх нужно уметь играть на протяжении всех 60 минут. Куда-то пропала концентрация, а соперник был сильный, и нас наказали. Индивидуальные ошибки соперник использовал на 100%", - сказал Витолиньш после матча.
Как признался Витолиньш, по ходу игры игроки сборной Латвии в основном принимали правильные решения, однако некоторые индивидуальные ошибки сопернику удалось превратить в голы.
Тренер также отметил, что во многом исход игры решило пятиминутное удаление соперника, когда за пять минут в большинстве не удалось забить шайбу.
"Они играли очень агрессивно. Нам даже не позволили стоять в зоне, - заключил Витолиньш. - За эти пять минут мы могли забить гол даже при не очень хорошо сыгранном большинстве. Были бы приняты более простые решения, игра могла бы сложиться иначе".
Также главный тренер сборной отметил, что вратарь Эрик Витолс и защитник Арвил Бергманис, впервые вышедшие на матч в этом в чемпионате, провели хорошую игру. "Ребята хорошо вошли в игру, - сказал Витолиньш. - Против такого сильного соперника – это опыт. Каждая игра против такого соперника – это опыт на будущее".
"Игра была не такой, чтобы оправдать результат 2:7, - сказал Витолиньш о матче в целом. - Был момент, когда нам нужно было играть хладнокровнее, спокойнее, и придерживаться плана на игру. За короткий момент нас трижды наказали, когда мы не играли так, как договаривались. Это было похоже на холодный душ, и в продолжении также было трудно".
Как отметил тренер, на выбор вратарей и план следующих игр этот матч не повлияет. "Мы уже договорились. Именно поэтому Кристер Гудлевскис сегодня не играл", - сказал Витолиньш, не подтвердив, что Гудлевскис, который не был зарегистрирован на сегодняшнюю игру, сыграет в воскресенье против Словакии.
Уже сообщалось, что Элвис Мерзликин сегодня отразил 14 из 20 бросков шведов, а пришедший на его замену и дебютировавший на чемпионате мира Эрик Витолс отразил 13 из 14 бросков.
"У нас впереди еще две игры, и мы готовимся так, чтобы победить, - сказал тренер о продолжении турнира. - У Словакии много игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и они надеются на лучшее выступление, чем в прошлом году. Это будет интересная игра – быстрая, динамичная. Нужно уметь сыграть все 60 минут. Не 59, а именно 60".
Перед матчем со шведами латвийские хоккеисты победили сборную Польши 5:4 в дополнительное время, Францию 3:2 в овертайме, сборную Казахстана 2:0, а в четвертой игре признали превосходство Германии со счетом 1:8.
Завтра в 21:20 соперником Латвии станут словаки, а в заключительной групповой игре 21 мая латвийцы сыграют против сборной США, которую они обыграли в прошлом году в борьбе за бронзу.
Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава до 26 мая.
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