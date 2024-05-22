Что такое турбулентность в воздухе и почему мы в нее попадаем

Один человек погиб и по меньшей мере 54 получили травмы в самолете компании Singapore Airlines, летевшем рейсом из Лондона в Сингапур и попавшем в сильную турбулентность в воздушном пространстве Мьянмы на высоте 11 300 метров.
Лайнер Boeing 777 трясло так сильно, что людей и багаж разбросало по салону. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Бангкоке.
Что такое турбулентность?
Те из нас, кому приходится летать часто, знакомы с тряской, возникающей при попадании самолета в зону турбулентности. Самолет при этом не только трясется, но и может в считанные секунды набрать или потерять несколько сотен метров высоты.
Чаще всего турбулентность возникает в облаках, где присутствуют восходящие и нисходящие потоки воздуха. Однако бывают и другие ее типы: например, волновая турбулентность может возникнуть, когда потоки воздуха, сталкиваясь с препятствием, например, горным хребтом, отражаются от него и формируют воздушные волны сродни морским.
Зоны турбулентности формируются и за кормой летящего лайнера, особенно большого, и попадание в них может закончиться для летящего следом самолета печально — такие случаи бывали. Именно поэтому авиадиспетчеры следят за тем, чтобы между лайнерами всегда было достаточное расстояние, особенно в окрестностях аэропортов, где самолетов много и они летят в одном направлении.
Существует еще так называемая «турбулентность ясного неба», которая возникает не в облаках, а в чистом небе при хорошей видимости, и обнаружить ее метеолокатором на борту самолета невозможно.
Этот тип турбулентности возникает в районах струйного течения — своего рода воздушной реки, обычно на высоте в 12-15 км. Разница в скорости этого потока и окружающего воздуха может достигать 150 км в час. Трение между этими двумя областями и вызывает турбулентность.
Насколько это опасно?
Современные лайнеры спроектированы с расчетом на турбулентность, и поэтому в подавляющем большинстве случаев ничем более опасным, чем неприятные ощущения для пассажиров и экипажа, она не грозит — если, конечно, вы пристегнуты к креслу.
Однако в экстремальных случаях сильные перепады давления (в более быстро движущихся воздушных потоках давление меньше) и стремительное перемещение воздушных масс могут представлять опасность для структурной целостности планера.
Правда, такое случается крайне редко, и в большинстве случаев главная угроза находящимся на борту — это резкая тряска, сбивающая с ног любого, кто не успел пристегнуться ремнем безопасности.
По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, в период с 2009 по 2022 год на американских авиалиниях было зафиксировано 163 серьезных травмы, полученных в результате турбулентности — в среднем около 12 случаев в год.
Как с ней бороться?
Перед каждым рейсом пилоты получают специальные метеорологические сводки, в которых указаны области возможной турбулентности на маршруте. Это помогает им планировать полет, например, избегая сильных гроз (которые представляют определенную угрозу самолету не только из-за возможной турбулентности).
Однако «турбулентность ясного неба» таким образом избежать не удается. Но о ней могут предупредить пилоты других самолетов, летящих по тому же воздушному коридору. В этому случае экипаж может принять меры заранее — попробовать изменить маршрут, подняться или опуститься на другой эшелон, снизить скорость и усадить пассажиров в кресла.
Именно из-за непредсказуемости турбулентности пилоты рекомендуют пассажирам пристегиваться к креслу на протяжении всего полета.
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Коммерческие авиалинии регулярно проводят тренировки для пилотов, в том числе и по управлению самолетом в турбулентности. Современные автопилоты тоже помогают справиться с турбулентностью, помогая удержать самолет на определенной высоте — хотя в случае сильной турбулентности это не помогает.
Турбулентность появляется все чаще?
Некоторые исследователи считают, что изменение климата повысило вероятность возникновения турбулентности.
В прошлом году ученые из британского университета Рединга обнаружили, что в период с 1979 по 2020 год количество сильных турбулентностей на североатлантическом маршруте увеличилось на 55%.
Они объяснили это изменением скорости ветра на больших высотах из-за более теплого воздуха, вызванного выбросами углекислого газа.
Другие специалисты указывают, что более частые случаи турбулентности также можно объяснить еще и тем, что мы стали больше летать. Более оживленные маршруты снижают возможности пилотов облететь область турбулентности, поскольку им приходится поддерживать минимальное расстояние от других самолетов.