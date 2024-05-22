Что такое турбулентность в воздухе и почему мы в нее попадаем

Существует еще так называемая «турбулентность ясного неба», которая возникает не в облаках, а в чистом небе при хорошей видимости, и обнаружить ее метеолокатором на борту самолета невозможно.

Этот тип турбулентности возникает в районах струйного течения — своего рода воздушной реки, обычно на высоте в 12-15 км. Разница в скорости этого потока и окружающего воздуха может достигать 150 км в час. Трение между этими двумя областями и вызывает турбулентность.

Насколько это опасно?

Современные лайнеры спроектированы с расчетом на турбулентность, и поэтому в подавляющем большинстве случаев ничем более опасным, чем неприятные ощущения для пассажиров и экипажа, она не грозит — если, конечно, вы пристегнуты к креслу.

Однако в экстремальных случаях сильные перепады давления (в более быстро движущихся воздушных потоках давление меньше) и стремительное перемещение воздушных масс могут представлять опасность для структурной целостности планера.

Правда, такое случается крайне редко, и в большинстве случаев главная угроза находящимся на борту — это резкая тряска, сбивающая с ног любого, кто не успел пристегнуться ремнем безопасности.

На рейсе Singapore Airlines сильная тряска даже выпотрошила кухню лайнера, специально сконструированную с расчетом на турбулентность Фото: Reuters

По данным Национального совета по безопасности на транспорте США, в период с 2009 по 2022 год на американских авиалиниях было зафиксировано 163 серьезных травмы, полученных в результате турбулентности — в среднем около 12 случаев в год.

Как с ней бороться?