По словам Владислава Корягина на некоторые геополитические факторы Латвия повлиять не может, но есть вещи, которые можно изменить.

Он отметил, что в 2023 году многие страны ЕС смогли превзойти показатели допандемийного 2019 года, другие же вплотную приблизились к показателям. Но в их числе не входит Латвия.

По мнению Корягина, дело в том, что до пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, большой поток туристов в Латвию приходился на РФ и Беларусь.

"Из-за геополитической ситуации их теперь нет. А это было порядка 30%. Второй момент - война в Украине. Западные туристы рассматривают страны Балтии как прифронтовую зону, а вряд ли кто-то в здравом уме хочет провести отпуск недалеко от театра боевых действий. Мы понимаем, что ситуация раздутая, убеждаем, что у нас безопасно. Но у западных туристов есть опасения на счет поездок сюда", - признал Корягин.

Но кроме внешних причин, есть и внутренние. "Условно говоря, правительство Латвии почему-то в туризм не вкладывается", - заявил Владислав Корягин.

От отметил, что бюджет Латвийского агентства инвестиций и развития, который тратится на рекламу Латвии как туристического направления, в "в два-три раза отличается от показателя таких же бюджетов в Литве и Эстонии".

"Если на первые два фактора мы повлиять не можем, то на этот - на деньги на рекламу - вполне. В Литве и Эстонии ситуация лучше, потому что они агрессивно и успешно рекламируют свои направления", - добавил Корягин.

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