Рижская дума рассказала, как хочет возродить Старую Ригу. Бизнесмены настроены скептически

Рижская дума ищет решения, которые вдохнут новую жизнь в Старую Ригу. Запланирован ряд спортивных и культурных мероприятий, а в старом городе вскоре начнутся масштабные работы по благоустройству. Предприниматели говорят, что они не против такого плана, но изначально должны быть созданы благоприятные условия для бизнеса. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Гуляя по Старой Риге можно увидеть печальное зрелище. На витринах все чаще можно увидеть надпись - сдается в аренду!
"Мое сердце переполнено", - говорит Давис Чима, представитель ресторанов Cantus Group. Один за другим предприятия в старом городе закрываются. Тем, кто еще держится на плаву, приходится как-то выживать. И у этой печальной ситуации есть несколько причин.
"Турпоток, PVN, несколько причин. Плюс непонимание нашей отрасли. Например, та же оплата за террасу должна быть сделана за месяц вперед. Я не знаю, кто может заплатить 2 000 евро вперед за террасу", - поделился Давис Чима.
Чтобы возродить Старую Ригу, местное самоуправление в этом году запланировало несколько мероприятий, так - во время встречи с бизнесменом заявили представители думы. Будет проведено масштабное благоустройство, запланированы различные культурные и спортивные мероприятия.
Сандра Сирмаце, руководитель Kaļķu vārtu, спросила: "Вы действительно думаете, что мы привлечем людей в Старую Ригу, если поставим скамейки и деревья? На благоустроенной улице Тербатас кто сидит на этих скамейках?"
Представитель Рижской думы ответила: "Мы надеемся, что у вас появятся другие мысли, когда увидим все в полном объеме в Старой Риге".
Представители бизнеса говорят, что они не против благоустройства, но дума должна начать с другого конца, изначально создавая благоприятные условия для предпринимателей.
"Я думаю, что проблема глубже. Вместо того чтобы брать людей как приманку и сейчас развиваться, нужно создать такие условия, чтобы предприниматель открыл свое дело и привел город в порядок. Если предприниматель чувствует себя в безопасности и комфорте, нет диких налогов и арендной платы, то все уладится", - заявил владелец B-bār Арманд Медниекс.
Андрей Шикорс, руководитель ассоциации Alus brālība и управляющий пивного бара MyBeer, говорит: "Попробуйте пройтись по этому тротуару в обуви. Даже в ботинках. Он не менялся уже более 20 лет".
Представители бизнеса отмечают, что компании также хотели бы переехать в пустующие помещения и развивать ресторанный бизнес, но арендная плата здесь астрономически высока.
"Чтобы бизнес пришл в Старый город сейчас, нужно вложить деньги, а предприниматели умеют считать. Вложить 200 000 - 250 000 евро, а потом платить аренду и ждать, когда это окупится? Ответ - никогда", - уверен Владимир Барсук, владелец нескольких кафе.
"Что касается пустующих помещений, то некоторые из них являются объектами недвижимости, некоторые принадлежат Рижской думе и, конечно же, частным лицам. Значит, муниципалитет и государство могут сесть за один стол и понять, почему бизнесмен покидает свое помещение? Возможно, если владельцы недвижимости снизят плату за помещение, частный сектор также снизит цену на услуги", - поделилась Сандра Сирмаце.
Представители думы прислушиваются к бизнесменам, но все равно стоят на своем. "Самое главное, почему эти помещения не сдаются в аренду, не хватает людей, которые бы проходили мимо, заходили внутрь, делали покупки. И даже более низкая арендная плата за помещение без потока людей не сделает его выгодным и желанным. Главное - привлечь в Старую Ригу людей, туристов и жителей", - уверен мэр Риги Вилнис Кирсис.
Хотя в прошлом году и наблюдался небольшой прирост туристов, он не заполнил пустые улицы Старой Риги. Город на 30 % отстаем от показателей года, предшествовавшего пандемии Covid-19.
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