Рижская дума рассказала, как хочет возродить Старую Ригу. Бизнесмены настроены скептически

Представители бизнеса говорят, что они не против благоустройства, но дума должна начать с другого конца, изначально создавая благоприятные условия для предпринимателей.

"Я думаю, что проблема глубже. Вместо того чтобы брать людей как приманку и сейчас развиваться, нужно создать такие условия, чтобы предприниматель открыл свое дело и привел город в порядок. Если предприниматель чувствует себя в безопасности и комфорте, нет диких налогов и арендной платы, то все уладится", - заявил владелец B-bār Арманд Медниекс.

Андрей Шикорс, руководитель ассоциации Alus brālība и управляющий пивного бара MyBeer, говорит: "Попробуйте пройтись по этому тротуару в обуви. Даже в ботинках. Он не менялся уже более 20 лет".

Представители бизнеса отмечают, что компании также хотели бы переехать в пустующие помещения и развивать ресторанный бизнес, но арендная плата здесь астрономически высока.

"Чтобы бизнес пришл в Старый город сейчас, нужно вложить деньги, а предприниматели умеют считать. Вложить 200 000 - 250 000 евро, а потом платить аренду и ждать, когда это окупится? Ответ - никогда", - уверен Владимир Барсук, владелец нескольких кафе.