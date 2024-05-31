Солнечная погода в Латвии в самом разгаре, как и желание жителей сфотографироваться на цветущих полях. Рассказываем, где можно сделать яркие фотографии, но, так как все обрабатываемые поля - это частные территории, есть некоторые нюансы.
Для абонентов
"Хочу фото в маках и лаванде!" Куда ехать и грозит ли штраф, если делать это без разрешения?
Подборку рапсовых полей можно найти по ссылке ниже, правда, стоит учитывать, что цветение рапса в Латвии стремительно подходит к концу.
Маковые поля в Латвии встречаются реже, но многие хотят фотографии именно с этими ярко-красными цветами. Цвести маки в Латвии начинают ориентировочно с середины июня.