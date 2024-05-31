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"Хочу фото в маках и лаванде!" Куда ехать и грозит ли штраф, если делать это без разрешения?

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Фото: коллаж RUS TVNET

Солнечная погода в Латвии в самом разгаре, как и желание жителей сфотографироваться на цветущих полях. Рассказываем, где можно сделать яркие фотографии, но, так как все обрабатываемые поля - это частные территории, есть некоторые нюансы.

Подборку рапсовых полей можно найти по ссылке ниже, правда, стоит учитывать, что цветение рапса в Латвии стремительно подходит к концу.

Маковые поля в Латвии встречаются реже, но многие хотят фотографии именно с этими ярко-красными цветами. Цвести маки в Латвии начинают ориентировочно с середины июня. 

Самое известное маковое поле находится по дороге Рига - Добеле в 15 км от Добеле, в поселке Берзе. Также маки можно увидеть в окрестностях Бауски - сразу после населенного пункта Цоде с двух сторон шоссе Рига - Бауска, около 8 км не доезжая до Бауски.

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