Драка во время детского баскетбольного турнира в Марупе: мужчинам запретили посещать матчи

Сообщается, что Юрису Скринде и Иварсу Стренцису, причастным к драке, запретили посещать матчи.

Инцидент произошел во время игры в рамках детского баскетбольного турнира Mārupes kauss (Marupe Cup) 2024 между командами возрастной группы U-9 Basketbola Klase и Daugavas Sporta Nams (DSN).

Получив информацию об инциденте, LBS обратилась в Государственную полицию с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности виновных в конфликте, добавил Ципрусс.

Ранее сообщалось, что организатор турнира - спортивная школа Марупского края - прокомментировала неприемлемое поведение родителей.

"Уже более 10 лет в Марупе организуются различные баскетбольные мероприятия, и за это время были как счастливые моменты удовлетворения, так и внезапные разочарования.