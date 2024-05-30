Драка во время детского баскетбольного турнира в Марупе: мужчинам запретили посещать матчи

Мужчины, устроившие драку во время детского баскетбольного турнира, прошедшего в минувшую субботу, 25 мая, в Марупе, в течение года не смогут посещать матчи Латвийской молодежной баскетбольной лиги (LJBL), подтвердил генеральный секретарь Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS) Каспарс Ципрусс. Об этом сообщает LETA.
Сообщается, что Юрису Скринде и Иварсу Стренцису, причастным к драке, запретили посещать матчи.
Инцидент произошел во время игры в рамках детского баскетбольного турнира Mārupes kauss (Marupe Cup) 2024 между командами возрастной группы U-9 Basketbola Klase и Daugavas Sporta Nams (DSN).
Получив информацию об инциденте, LBS обратилась в Государственную полицию с просьбой провести расследование и привлечь к ответственности виновных в конфликте, добавил Ципрусс.
Ранее сообщалось, что организатор турнира - спортивная школа Марупского края - прокомментировала неприемлемое поведение родителей.
"Уже более 10 лет в Марупе организуются различные баскетбольные мероприятия, и за это время были как счастливые моменты удовлетворения, так и внезапные разочарования.
В этом сезоне школа организует международный турнир по баскетболу Marupe Cup 2024, в котором 38 команд играют в 4 спортивных залах. В общей сложности проводится 95 игр, в которых принимают участие 22 судьи, 24 секретаря и 4 медицинских работника. В каждом из спортивных залов есть ответственный за проведение турнира, администратор, спортивный организатор, уборщицы и технический персонал, которые все вместе работают над созданием праздника. И в большинстве случаев праздник удается", - говорится в заявлении спортивной школы Марупского края.
"Однако на этом турнире произошел инцидент, который заставляет задуматься о том, что происходит с отдельными родителями участников, которые теряют контроль над своими действиями. Скорее всего, в публичном пространстве уже есть видео, где один родитель физически нападает на другого родителя во время игры команд в возрастной группе U-9", - рассказал организатор турнира.
В свою очередь, в беседе с TVNET+ директор детско-юношеской баскетбольной школы "Рига" Гунтис Шенхофс признался, что не удивлен этим инцидентом, ведь вседозволенность детей и родителей сегодня выходит за рамки разумного. "Поведение родителей - самая большая проблема. Эффективного оружия для борьбы с ней не существует".
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