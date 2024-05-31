Подготовлены законопроекты о реформе VID

В министерстве отмечают, что в настоящее время реализация реформы идет по графику и в четверг, 30 мая, завершился процесс межведомственного согласования шести законопроектов.

Поправки к Уголовно-процессуальному закону предусматривают передачу функций Управления внутренней безопасности VID Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с 1 января 2025 года и передачу функций Управления налоговой и таможенной полиции VID вновь созданной Налогово-таможенной полиции годом позже, то есть с 1 января 2026 года.

В четверг, 30 мая, состоялось заседание надзорного совета реформы VID, на котором обсуждались ход реформы, текущие события, а также результаты согласования пакета законопроектов.

В числе прочего совет поддержал детальное регулирование в законопроекте о VID деятельности руководящего комитета по управлению цифровым развитием VID.

Надзорный совет реформы VID возглавляет министр финансов Арвил Ашераденс, в него входят представители Государственной канцелярии, Минфина, Государственной казны, KNAB и Генеральной прокуратуры.

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