Оператор трассы в Пярну прокомментировал обстоятельства гибели латвийского гонщика

Трасса Аудру в Пярну соответствует международным стандартам, и гибель латвийского гонщика Юриса Апиниса, скорее всего, произошла в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств, заявил руководитель оператора трассы Rada OÜ Андрес Халль.
"Мы со всей серьезностью относимся к произошедшему и закажем работы по реконструкции трассы, которые исключат вероятность повторения подобного несчастного случая", - заверил он.
По его словам, безопасность единственной в Эстонии кольцевой трассы для мотоспорта всегда была приоритетом для предприятия, а произошедшая в субботу, 1 июня, трагедия стала серьезным шоком.
Это было организованный литовским предприятием CR Moto день, предшествовавший запланированному на воскресенье, 2 июня, первому этапу чемпионата гонок по кольцевой трассе Эстонии и Балтии.
По словам Халля, кольцевая трасса Аудру соответствует стандартам четвертого поколения Международной автомобильной федерации (FIA), ее неоднократно проверяли и Эстонская автомобильная федерация, и FIA. FIA также выдала соответствующую лицензию на содержание трассы. Эстонская мотоциклетная федерация также признала трассу соответствующей требованиям. У инспекторов никогда не было замечаний по поводу шестого поворота, вблизи которого произошла трагедия, отметил Халль.
"Кольцевая трасса Аудру действует в нынешнем виде с 2013 года. В обычной ситуации место несчастного случая не входит в зону выезда с трассы и в случае ошибки ни водитель, ни транспортное средство не должны соскользнуть в этом направлении. На кольцевой трассе Аудру крупнейшие в регионе зоны выезда и, как и зоны выезда других трасс в этом регионе, на них травяное покрытие. В балтийских странах нет трасс с асфальтированными или гравийными зонами выезда. Поскольку несчастный случай произошел не в зоне выезда, в данном случае материал покрытия ничего бы не изменил", - пояснил Халль.
Это первая трагедия в истории трассы Аудру. По словам Халля, в мотоспорте, в том числе мотоциклетном спорте, нельзя на сто процентов исключить падения и несчастные случаи. Это делает безопасность трасс крайне важной.
"Заверяю, что мы крайне серьезно относимся к выяснению причин несчастного случая, всесторонне сотрудничаем с Эстонской федерацией мотоциклетного спорта и со своей стороны предпримем шаги, чтобы исключить повторение подобных инцидентов", - сказал Халль, по словам которого на предстоящую неделю уже заказаны работы в районе шестого поворота, чтобы ликвидировать расположенную вблизи места происшествия дренажную канаву и поднять грунт перед барьером из шин.
Халль от лица фирмы выразил соболезнования близким Юриса Апиниса.
Ранее сообщалось, что в субботу, 1 июня, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну погиб латвийский гонщик Юрис Апинис.
Латвийский гонщик соревновался в классе Superstock 600.
По информации Pärnu Postimees, латвийский спортсмен потерял контроль над мотоциклом.
Эстонский гонщик: виноваты организаторы
По словам передового гонщика эстонской команды RedMoto Райдо Леэнпалу, авария на Пярнуской мототрассе произошла по вине организаторов, пишет Rus.Postimees.
По словам Леэнпалу, причиной ДТП стала ошибка спортсмена при вождении, однако в месте съезда с дороги находился бетонный бордюр, а также лежали покрышки, избежать столкновения с которыми по сути было невозможно.
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