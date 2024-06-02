Оператор трассы в Пярну прокомментировал обстоятельства гибели латвийского гонщика

"Мы со всей серьезностью относимся к произошедшему и закажем работы по реконструкции трассы, которые исключат вероятность повторения подобного несчастного случая", - заверил он.

По его словам, безопасность единственной в Эстонии кольцевой трассы для мотоспорта всегда была приоритетом для предприятия, а произошедшая в субботу, 1 июня, трагедия стала серьезным шоком.

Это было организованный литовским предприятием CR Moto день, предшествовавший запланированному на воскресенье, 2 июня, первому этапу чемпионата гонок по кольцевой трассе Эстонии и Балтии.

По словам Халля, кольцевая трасса Аудру соответствует стандартам четвертого поколения Международной автомобильной федерации (FIA), ее неоднократно проверяли и Эстонская автомобильная федерация, и FIA. FIA также выдала соответствующую лицензию на содержание трассы. Эстонская мотоциклетная федерация также признала трассу соответствующей требованиям. У инспекторов никогда не было замечаний по поводу шестого поворота, вблизи которого произошла трагедия, отметил Халль.