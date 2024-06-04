Что ждет экономику Латвии в этом году? Прогноз эксперта

Рост реальных доходов населения в этом году стал быстрее, укрепляется и покупательная способность домохозяйств, сообщает Diena.
По прогнозам Европейской комиссии, в 2024 году прирост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии составит 1,7%.
Однако расходы государства останутся высокими, особенно с учетом дополнительного финансирования здравоохранения и научных исследований.
Также увеличатся инвестиции в проекты, финансируемые из фондов Европейского союза, постепенно восстанавливаются возможности экспорта и импорта товаров.
В то же время ожидается, что экспорт услуг не восстановится до 2025 года, а последствия потери экспорта транспортных услуг, ориентированных на Россию, будут ощущаться в течение всего года.
Средства ЕС продолжат способствовать поддержанию экономического роста и в последующие годы.
"Однако стимулы в виде фондов ЕС со временем изменят свою форму и иссякнут, поэтому придется существенно пересмотреть инвестиционные стимулы, так как в некоторых сегментах сложились нездоровые привычки", - говорит экономист SEB Bankа Дайнис Гашпуйтис.
Экономика Литвы в этом году тоже вернется к росту - прирост ВВП ожидается на уровне 2%.
Этому будет способствовать увеличение потребления и постепенное улучшение экономической ситуации в ЕС, а также общее улучшение ситуации в мировой экономике. Реальные доходы населения будут расти по мере ослабления инфляции и повышения зарплат.
В Эстонии показатели настроений во всех основных секторах экономики в этом году были слабыми, по крайней мере до апреля, что отражает вялое развитие экономики в начале года. В то же время настроения потребителей у северных соседей стали менее негативными.
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