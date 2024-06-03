Инфографика У каких министров зарплаты выросли больше всего?

В свою очередь, у министра образования и науки прирост зарплат был намного больше, чем в среднем. В 2022 году эту должность занимали Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) и Анда Чакша ("Новое Единство"), получив, соответственно, 63 051 евро и 3473 евро, или в общей сложности 66 525 евро. В 2023 году должность занимала только Чакша, за выполнение обязанностей министра получила зарплату 111 843 евро, то есть размер этому министру за год вырос более чем на 45 000 евро.

Премьер-министром в 2022 году был Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), которому в том году за выполнение этих обязанностей было заплачено 91 490 евро. в 2023 году после президентских выборов правящая коалиция развалилась, и на посту премьера Кариньша сменила Силиня. Декларации должностных лиц показывают, что они за выполнение обязанностей премьера в 2023 году получили соответственно 86 634 евро и 33 463 евро, или в общей сложности 120 097 евро. Выплаченная премьеру зарплата таким образом за год выросла примерно на 28 500 евро.

В Госканцелярии отметили, что различия в зарплатах объясняются тем, что министры замещают друг друга во время командировок или болезней, за что, соответственно, получают доплаты.

С 1 июля 2022 года, когда вступили в силу поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, или была введена "реформа вознаграждения", работающим в государственных и муниципальных органах постепенно увеличивается вознаграждение, чтобы, по словам авторов изменений, оно приблизилось к 80% оплаты за равноценную работу в частном секторе. Данные последних лет свидетельствуют о том, что вознаграждения в госсекторе растут существенно быстрее, чем в частном, например, в начале этого года прирост зарплат в общественном секторе был на 16,9%, а в частном - на 8,9%.

На сайте Госканцелярии рассказывается, что поскольку учреждения госуправления имеют различные специализации, различное администрируемое финансирование, количество и функции работников, для получения объективного сравнения с частным сектором анализируются и различные предприятия. И небольшие предприятия, в которых работает менее 50 работников, и крупные предприятия с более чем 500 занятыми лицами. Аналогичным образом оборот этих предприятий колеблется от менее 5 млн евро в год до более 100 млн евро в год.

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