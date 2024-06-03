Инфографика У каких министров зарплаты выросли больше всего?

В 2023 году по сравнению с 2022 годом фактически выплаченная политикам за работу в правительстве зарплата до уплаты налогов на позиции различных министров выросла на десятки тысяч евро, иногда сумма прироста приближалась к 30 000 евро, свидетельствуют поданные политиками декларации государственных должностных лиц.
Как свидетельствуют расчеты агентства LETA, в 2022 году министрам было выплачено в общей сложности 1 192 428 евро, а в 2023 году - 1 519 849 евро, общая выплаченная сумма за год выросла на 27,5%.
Согласно Закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений, месячная заработная плата членов Кабинета министров устанавливается с принятием за основу базовой месячной заработной платы и применением к ней коэффициента. Расчеты базовой месячной заработной платы, в свою очередь, основаны на росте средней заработной платы в стране, и она пересчитывается раз в год.
В 2022 году базовая зарплата составила 1058 евро, для расчета зарплат министров к ней применили коэффициент 4,68, соответственно номинальная месячная зарплата министров в 2022 году составила 4952 евро до уплаты налогов. Для расчета зарплаты премьер-министра применяли коэффициент 4,93, соответственно номинальная месячная зарплата премьер-министра в 2022 году составила 5216 евро до уплаты налогов.
В свою очередь, в 2023 году базовая зарплата выросла до 1137 евро, причем к министрам применили более высокий коэффициент - 6,2, таким образом, номинальная месячная зарплата министров составила 7052 евро до уплаты налогов. В свою очередь, к премьер-министру применили коэффициент 7, таким образом, месячная зарплата премьер-министра составила 7962 евро. Как свидетельствуют поданные политиками декларации, фактически выплаченная министрам зарплата была больше, поскольку на выплаченные вознаграждения влияют не только установленная законом оплата труда, но и отпуска, социальные гарантии и другие факторы.
В этом году номинальная месячная зарплата министров достигла 7475 евро, а в следующем году предполагается, что она составит 7924 евро до уплаты налогов.
Так, в 2022 году пост министра здравоохранения занимали Даниэль Павлютс ("За!") и Лига Меньгелсоне. Они в том году за проработанное на конкретном посту время получили соответственно 82 314 евро и 3473 евро, или в общей сложности 85 787 евро. Сравнивая, в 2023 году, когда министрами здравоохранения были Меньгельсоне и Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), они получили за выполнение обязанностей министра соответственно 83 106 евро и 30 419 евро, или в общей сложности 113 525 евро. Таким образом, общая зарплата, уплаченная за выполнение обязанностей министра здравоохранения, за год выросла менее чем на 28 000 евро.
Пост министра культуры в 2022 году занимал Наурис Пунтулис (Нацобъединение) и он получил за год 80 971 евро. В 2023 году министрами культуры были Пунтулис и Агнесе Логина ("Прогерссивные"). Они получили за выполнение обязанностей министра соответственно 79 514 евро и 29 656 евро, что в сумме составляет 109 171 евро. Таким образом, общая зарплата, уплаченная за выполнение обязанностей министра культуры, за год выросла чуть более чем на 28 000 евро.
Пост министра юстиции в 2022 году занимал Янис Борданс (Новая консервативная партия) и совсем недолго в декабре также Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"). Эти политики заработали в том году соответственно 87 866 евро и 3473 евро, или в общей сложности 91 340 евро. В прошлом году эту должность занимала только Либиня-Эгнере, получая в виде зарплаты 112 798 евро. Общая фактически выплаченная зарплата за выполнение должностных обязанностей министра юстиции за год выросла примерно на 21 500 евро.
Пост министра благосостояния в 2022 году заняли Гатис Эглитис (Новая консервативная партия) и нынешний премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), каждый получил соответственно 84 311 евро и 3473 евро, или в сумме 87 785 евро. В прошлом году пост министра благосостояния занимали Силиня и Улдис Аугулис (СЗК). Они получили за выполнение обязанностей министра соответственно 75 478 евро и 30 939 евро, или в общей сложности 106 417 евро, таким образом, за год зарплата министра благосостояния выросла менее чем на 19 000 евро.
Должность министра финансов в 2022 году занимали Янис Рейрс ("Новое Единство") и Арвил Ашераденс ("Новое Единство"), каждый получил соответственно 80 291 евро и 4063 евро, или в общей сложности 84 354 евро. В следующем году министром финансов круглый год был Ашераденс, выплаченная которому в соответствии с декларацией зарплата достигла 108 545 евро, то есть выплаченная министру финансов зарплата за год выросла примерно на 24 000 евро.
В свою очередь пост министра земледелия в 2022 году занимали Каспар Герхардс (Нацобъединение) и Дидзис Шмитс ("Объединенный список"). Они получили за выполнение обязанностей соответственно 84 508 евро и 3473 евро, или в общей сложности 90 981 евро. В 2023 году этот пост занимали Шмитс и Арманд Краузе (СЗК), получив зарплату соответственно 78 014 евро и 29 336 евро, или в общей сложности 107 350 евро. В целом за год выплаченная министру земледелия зарплата выросла примерно на 16 000 евро.
Обязанности министра иностранных дел в 2022 году выполнял нынешний президент Латвии, на тот момент еще политик "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, получивший годовую зарплату 88 570 евро. В 2023 году пост занимали Ринкевич и Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Они указали в декларациях, что получали в виде зарплат соответственно 59 085 евро и 30 728 евро, или всего 89 814 евро, таким образом, зарплата этого министра, существенно не изменилась, однако в 2023 году пару месяцев правительство работало без министра иностранных дел - Ринкевич был избран президентом страны, а его последователь долгое время не выдвигался.
В свою очередь, у министра образования и науки прирост зарплат был намного больше, чем в среднем. В 2022 году эту должность занимали Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия) и Анда Чакша ("Новое Единство"), получив, соответственно, 63 051 евро и 3473 евро, или в общей сложности 66 525 евро. В 2023 году должность занимала только Чакша, за выполнение обязанностей министра получила зарплату 111 843 евро, то есть размер этому министру за год вырос более чем на 45 000 евро.
Премьер-министром в 2022 году был Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), которому в том году за выполнение этих обязанностей было заплачено 91 490 евро. в 2023 году после президентских выборов правящая коалиция развалилась, и на посту премьера Кариньша сменила Силиня. Декларации должностных лиц показывают, что они за выполнение обязанностей премьера в 2023 году получили соответственно 86 634 евро и 33 463 евро, или в общей сложности 120 097 евро. Выплаченная премьеру зарплата таким образом за год выросла примерно на 28 500 евро.
В Госканцелярии отметили, что различия в зарплатах объясняются тем, что министры замещают друг друга во время командировок или болезней, за что, соответственно, получают доплаты.
С 1 июля 2022 года, когда вступили в силу поправки к закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, или была введена "реформа вознаграждения", работающим в государственных и муниципальных органах постепенно увеличивается вознаграждение, чтобы, по словам авторов изменений, оно приблизилось к 80% оплаты за равноценную работу в частном секторе. Данные последних лет свидетельствуют о том, что вознаграждения в госсекторе растут существенно быстрее, чем в частном, например, в начале этого года прирост зарплат в общественном секторе был на 16,9%, а в частном - на 8,9%.
На сайте Госканцелярии рассказывается, что поскольку учреждения госуправления имеют различные специализации, различное администрируемое финансирование, количество и функции работников, для получения объективного сравнения с частным сектором анализируются и различные предприятия. И небольшие предприятия, в которых работает менее 50 работников, и крупные предприятия с более чем 500 занятыми лицами. Аналогичным образом оборот этих предприятий колеблется от менее 5 млн евро в год до более 100 млн евро в год.
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