Озолиньш: Хоккей объединяет людей разных возрастов, языков и политических взглядов

Бывший защитник сборной Латвии, обладатель Кубка Стэнли 1996 года, а ныне скаут клуба НХЛ "Колорадо" Сандис Озолиньш считает, что каждый год во время просмотра чемпионата мира по хоккею люди получают удовольствие. Они ассоциируют себя не как зрители, а часть происходящего, пишет Rus.LSM.
Сандис Озолиньш положительно оценивает и последний чемпионат, который проходил в Чехии. Он отметил, что уровень игроков разный, но сборная радует болельщиков.
"Люди получают удовольствие, осознание, что они вместе. И они ассоциируют себя не как зрителей, а частью происходящего. […] Это больше, чем результат", - сказал Озолиньш в интервью.
Спортсмен надеется, что Латвия еще завоюет медали, но главное - это эмоции. Озолиньш также добавил, что хоккей объединяет людей разных возрастов, языков и политических взглядов.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2024 года проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах - Праге и Остраве. Сборная Чехии завоевала золотые медали, обыграв сборную Швейцарии, а бронза на этом турнире досталась сборной Швеции. Сборная Латвии в этом году заняла девятое место.
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