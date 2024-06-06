Озолиньш: Хоккей объединяет людей разных возрастов, языков и политических взглядов

Сандис Озолиньш положительно оценивает и последний чемпионат, который проходил в Чехии. Он отметил, что уровень игроков разный, но сборная радует болельщиков.

"Люди получают удовольствие, осознание, что они вместе. И они ассоциируют себя не как зрителей, а частью происходящего. […] Это больше, чем результат", - сказал Озолиньш в интервью.

Спортсмен надеется, что Латвия еще завоюет медали, но главное - это эмоции. Озолиньш также добавил, что хоккей объединяет людей разных возрастов, языков и политических взглядов.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2024 года проходил с 10 по 26 мая в двух чешских городах - Праге и Остраве. Сборная Чехии завоевала золотые медали, обыграв сборную Швейцарии, а бронза на этом турнире досталась сборной Швеции. Сборная Латвии в этом году заняла девятое место.

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