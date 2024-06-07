В Латгале рассказали, чем привлекают туристов

"Прошлый год был особенным. Поменялась пропорция иностранных и внутренних туристов. С иностранцами мы так и не вернулись к большим показателям 2019 года.

Но Covid-19 очень пошел на пользу регионам Латвии, когда наши жители стали много ездить и с удивлением для себя открывать новые места и разнообразие всего того, что у нас есть", - отметила Кияшко.

Елена Кияшко рассказала, что туристы ищут в Латгале.

"Сейчас мы видим такую комбинацию - люди ищут какие-то интересные мероприятия. Едут на них, но готовят себя более широкую программу до и после этих мероприятий. В топе сейчас - агротуризм. Люди все чаще выбирают сельские хозяйства, которые занимаются чем-то интересным. Таких у нас становится все больше и людям это очень нравится - различные дегустации, мастер-классы по приготовлению сыра или пива, что-то необычное приготовить из гречки", - отметила она.

В 2023 году латвийцы совершили 6,4 млн однодневных поездок по Латвии, что на 1,6% меньше, чем годом ранее, и на 19,6% меньше, чем до пандемии в 2019 году. Целью большинство поездок были отдых и другие личные цели (96,4%), а на деловые поездки пришлось 3,6%.

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