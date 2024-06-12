Передача: что делать с долгами умершего человека?

"Может случиться так, что долгов больше, чем имущества. И за все это ты ответишь своим имуществом", - разъяснила присяжный нотариус Зане Анкрава.

Юрист объяснила, что родные могут даже не знать, что близкий человек имел долги, это вскрывается только после открытия наследственного дела.

"Срок, в течение которого кредиторы могут заявить о претензиях, зависит от того, как долго нотариус будет рассматривать данное наследственное дело. Минимальный срок - три месяца. Максимальный - один год. Но после изменений в законах для кредиторов он станет короче", - сказала Анкрава. Тогда, узнав о долгах, наследники смогут отказаться от наследства.

В программе юрист подчеркнула, что если родственники не отреагируют на смерть близкого и не вступят в права наследования или не откажутся от них, то наследственное дело может открыть кредитор.

В этом случае считается, что наследники согласны с его требованиями.

Однако с 2025 года за долги умершего наследник будет отвечать только в размере принятого наследства, таким образом, кредиторы не смогут взыскать с него больше, чем он унаследовал.

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