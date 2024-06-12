В рамках недели прайда KinkDom, который находится в самом центре Риги (улица Тербатас, 83), организовал мероприятие для всех заинтересованных, во время которого можно было ознакомиться с кинки-культурой, почувствовать атмосферу и принять участие в играх. И мы, TVNET+, здесь побывали... Смотрите эксклюзивные кадры с мероприятия!

Какие мероприятия здесь проходят? Например, ежемесячно проводится "Обнимательная вечеринка", куда каждый может прийти и обняться или приласкать кого-то еще. "Неоновый рейв" - это мероприятие, на котором люди танцуют топлес, а их тела расписаны неоновой краской, которая еще светится в темноте.

Здесь проходит и вечеринка "экзорцизма", на которой...