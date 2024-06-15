Видео В Риге полиция наказывает водителей за разрешенный маневр

"Я бы сказал, что водители сейчас в панике по поводу этого перекрестка. Линии там нарисованы по старым правилам. Новые линии следует рисовать так, чтобы водителям было понятно, в каком месте они могут выехать на полосу. Только когда будут начерчены новые линии, водителей можно будет наказывать. Это бесчеловечно и неправильно со стороны муниципальной полиции. Сейчас неправильно наказывать водителей", - уверен Андрис Керпе.

За пять месяцев на перекрестке было выявлено более 2700 случаев неправильного использования полосы общественного транспорта, в том числе таких абсурдных, как случай Валтерса.

Штрафы только на одном перекрестке принесли Рижской думе доход почти в 110 тысяч евро.

Начальник Курземского участка Рижской муниципальной полиции демонстрирует программе воображаемую линию, которую водители могут пересекать, не нарушая правил. Однако следует отметить, что ни один водитель не сможет выехать на полосу общественного транспорта таким образом, чтобы двигаться по придуманной кем-то другой траектории. В результате во все большем числе случаев полицейские будут налагать штраф в размере 40 евро.

"Если водитель перестраивается в том месте, где начинается прерывистая линия, ему следует въехать на первую прилегающую территорию. Поскольку он этого не сделал, а продолжил по дороге поворачивать направо, то полиция считает это нарушением правил. Водителям здесь нужно перестраиваться не там, где начинается прерывистая линия, а незадолго до начала сплошной линии", - сказал представитель муниципальной полиции.

В Департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы утверждают, что вносить изменения в разметку на перекрестке не планируется, а муниципальная полиция обещает и дальше использовать на перекрестке камеру наблюдения.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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