Советы, как не получить штраф на полосе общественного транспорта

Вот три простых совета, которые следует запомнить, чтобы не получить штраф за нарушение правил дорожного движения на полосе общественного транспорта.

Во-первых, не ездите по полосе общественного транспорта. Имейте в виду, что водителям других транспортных средств запрещено двигаться по полосе, отведенной для общественного пассажирского транспорта.

Также запрещено останавливать транспортное средство на этой полосе. Исключением являются такси с желтыми номерами, электромобили, двухколесные мопеды и мотоциклы, а также все машины экстренных служб.

Велосипеды и электросамокаты могут передвигаться по полосам общего пользования только в том случае, если установлен дополнительный знак, разрешающий это.

Во-вторых, въезжайте на полосу непосредственно перед маневром. При необходимости совершить маневр вправо можно незадолго до совершения маневра перестроиться на полосу общественного транспорта. Помните, общественный транспорт всегда имеет приоритет на полосе общественного транспорта!

В-третьих, убедитесь, что вы пересекаете пунктирную линию. Нельзя пересекать сплошную линию на полосе общественного транспорта. Если полоса общественного транспорта расположена с правой стороны проезжей части и отделена от остальной части проезжей части прерывистой линией, водители транспортных средств могут выехать на нее при повороте направо или в месте съезда с дороги на прилегающую территорию.

Длительное движение по этой полосе запрещено. Разрешается также выезд на эту полосу для посадки пассажиров в транспортное средство или выхода из автомобиля, если это не мешает движению общественного транспорта, а также поворот направо.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!