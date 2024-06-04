Видео Рижская дума за несколько месяцев собрала на одном перекрестке почти 500 тыс. евро

Когда изменилась организация дорожного движения, первоначально на этом месте дежурили физические бригады Рижской муниципальной полиции, затем установили камеру, фиксирующую нарушения.

Если изначально наказания применялись только за несоблюдение одного дорожного знака, то в апреле правоохранители начали беспощадно наказывать нарушителей.

Если в декабре, январе, феврале и марте ежемесячно рассылалось около 1000 протоколов об административных правонарушениях, то в апреле их число достигло 2276, а в мае - 2201.

Представитель муниципальной полиции Риги Кристине Клявениеце рассказала программе Bez Tabu: "В марте мы обнаружили, что "пик" достигнут. В этом месте регулярно нарушались правила дорожного движения. В тот момент мы приняли решение разобраться с нарушителями по всей строгости закона. Если до этого мы наказывали только за "самое серьезное" нарушение, то с апреля наказание применяется по законодательству - если одним маневром совершено несколько нарушений, то водитель получит наказание за каждое".

Присяжный адвокат Янис Беровскис отмечает, что такая трактовка правил полицией, предусматривающая применение двух наказаний за несоблюдение двух соседних знаков, является спорным вопросом.

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Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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