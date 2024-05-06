На время расследования Военной полиции от должности отстранен генерал

Неделю назад Военная полиция обыскала и задержала руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) Эрвина Копейку. Министерство обороны это событие особо не афишировало, лишь на сайте центра видно, что учреждением больше не руководит бригадный генерал Копейка. Расследование начато по статье о служебном подлоге, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
"Да, мы сегодня находимся в такой стадии, что Военная полиция начала это расследование и в дальнейшем мы полагаемся на то, что уголовный процесс будет идти своим ходом, ответственно, со всеми соответственными выводами", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.
Так называемый VALIC обеспечивал логистику материально-технических средств в сфере обороны, в том числе осуществлял закупки для нужд учреждений министерства и Национальных вооруженных сил (НВС).
Министр Спрудс отказался сказать, в связи с чем конкретно связано расследование:
"Понятно, что здесь, пока идет уголовный процесс, никакие подробные комментарии не предоставляются. Могу подтвердить только то, что именно так - руководитель VALIC отстранен от должности, назначен новый исполняющий обязанности руководителя VALIC".
В министерстве поясняют, что отстранения Копейки потребовало соответствующее уполномоченное государственное должностное лицо. Вместо него обязанности главы VALIC доверены Мартиньшу Либертсу.
Неофициальная информация De Facto свидетельствует, что расследование в отношении Копейки связано не с закупкой, а с оформлением документов. Как видно из публичных источников, в первый год ковида, в конце мая 2020 года, посольство США преподнесло подарок представителям правительства Латвии - средства дезинфекции для рук и одноразовые перчатки для безопасного проведения централизованных экзаменов в школах Латвии.
На пожертвование в размере 13 500 евро от Программы сотрудничества Европейского командования США было закуплено 1000 литров дезинфицирующего средства и 22 500 пар перчаток. Поставки в школы осуществлялись НВС в сотрудничестве с самоуправлениями.
Насколько известно программе, сначала пожертвование было зарегистрировано на балансе другого учреждения - Государственного оборонного центра военных объектов и закупок. После его реорганизации средства дезинфекции и перчатки, которые уже давно были розданы школам, перешли в ведение VALIC. Поэтому не исключено, что уголовный процесс начат в связи с неправильным списыванием имущества.
В вооруженных силах подтвердили только то, что Военная полиция начала расследование против одного лица в связи со служебным подлогом.
Отстраненный от должности Копейка в телефонном разговоре с De Facto об обстоятельствах расследования говорить отказался, однако указал, что дело против него он связывает с проводимыми им самим проверками в учреждении.
"В принципе, чиновники, ответственные за контроль закупок, находят старую сделку, и затем это вытаскивается именно в то время, когда я расследую, как мне кажется, важные вещи. И - о чудо! - в этом случае вовлечены и родственники связанных с закупками людей. Ну очень много совпадений. Немного раньше, какой месяц назад, те же самые люди пытались сфабриковать против меня случай моббинга. Была попытка отстранить меня уже в марте", - рассказал Копейка.
Он утверждает, что с начала этого года углубленно проверял закупки Минобороны и обнаружил значительные нарушения - как подделку документов, так и возможные незаконные соглашения. Также он, как он сам говорит, выяснил реальных ответственных за закупку продуктов питания на 220 миллионов евро.
"Нападки на меня продолжаются уже давно. Я не уклоняюсь от ответственности. (...) Если я что-то нарушил, то отвечу", - указал отстраненный бригадный генерал.
Другой источник также подтвердил De Facto, что у Копейки были разногласия с отдельными коллегами в VALIC.
Прежний министр обороны Инара Мурниеце в октябре прошлого года в передаче LTV Kas notiek Latvijā? рассказала, что планировала не продлевать срок полномочий руководителя VALIC и передвинуть его на другую должность, но в тот момент недавно вступивший в должность министр обороны Спрудс не был столь категоричен. Он позволил Копейке продолжить работу, однако, как оказалось, ненадолго. Принимая во внимание расследование Военной полиции, Копейка сейчас отстранен.
Он был одним из тех, кого наказали в связи со скандальной закупкой в армии. Министерство наложило на него взыскание в виде удержания зарплаты за определенный период. Однако Копейка обжаловал это наказание.
Следует отметить, что судебная практика Министерства обороны по делу о закупках продовольствия не внушает оптимизма. Министерство уже проиграло два иска против уволенных сотрудников - главы комиссии по закупкам Эрика Эзериньша и главы департамента закупок и контрактов НВС Иманта Фрейбергса.
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