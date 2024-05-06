На время расследования Военной полиции от должности отстранен генерал

"В принципе, чиновники, ответственные за контроль закупок, находят старую сделку, и затем это вытаскивается именно в то время, когда я расследую, как мне кажется, важные вещи. И - о чудо! - в этом случае вовлечены и родственники связанных с закупками людей. Ну очень много совпадений. Немного раньше, какой месяц назад, те же самые люди пытались сфабриковать против меня случай моббинга. Была попытка отстранить меня уже в марте", - рассказал Копейка.