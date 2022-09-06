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Фото и видео ⟩ В Латвии для нужд армии создан прототип новой военной машины VR-1 FOX

rus.tvnet.lv
В Латвии для нужд армии создан прототип новой военной машины VR-1 FOX
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Фото: Aizsardzības ministrija

В понедельник, 5 сентября, на полигоне в Адажи был презентован прототип полноприводного транспортного средства VR-1-FOX, разработанного предприятиями Baltic Motorsport Promotion и Vāģi.

Прототип новой, предусмотренной для Национальных вооруженных сил (НВС) военной машины VR-1 FOX создавался, принимая во внимания три главных требования - она должна выдерживать повышенную нагрузку, должна соответствовать латвийским климатическим и географическим условиям и должна быть простой в использовании и обслуживании, сообщает портал Sargs.lv.

В мероприятии приняли участие министр обороны Артис Пабрикс, командир НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш и другие.

VR-1-FOX - военное транспортное средство с кузовом открытого типа, предназначенное для транспортировки как персонала, так и грузов. Оно объединяет в себе маневренность багги и прочность внедорожника. Машина имеет независимую подвеску всех четырех колес и регулируемую систему полного привода

К разработке прототипа были максимально привлечены латвийские предприятия, чтобы, продолжая развитие проекта, внести дополнительный вклад в народное хозяйство Латвии и обеспечить безопасность поставок.

Предприятие Baltic Motorsport Promotion в 2020 году приняло участие в организованном Минобороны конкурсе проектов и получило финансирование в размере 191 356 евро. Во время разработки прототипа своими опытом и навыками делились представители Национальных вооруженных сил и инженеры Рижского технического университета.

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