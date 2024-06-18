Видео В Пурвциемсе в многоэтажном доме часто не работает лифт. Можно ли решить проблему?

В одном из многоквартирных домов Риги, на улице Мадонас, регулярно ломаются лифты. Из-за этого жители, особенно пожилые люди, часто сталкиваются с проблемами, сообщает программа Bez Tabu.
В Bez Tabu обратились жители дома в Пурвциемсе, по адресу ул. Мадонас, 23. Впечатляющий 18-этажный жилой дом является одним из самых больших в столице.
В здании есть два лифта. Жильцы рассказали программе, что проблема с лифтами очень серьезная: лифт часто не работает, люди застревают; после звонка мастерам он работает лишь короткое время.
Чем выше живут жильцы дома, тем больше гнев по поводу проблемы. Они жаловались, что пожилым людям трудно передвигаться, те же проблемы испытывают и семьи, которым необходимо возить детские коляски.
Даже для молодого человека, если приходится подниматься высоко, например, с сумками с покупками, это не самая легкая прогулка. Жильцы рассказали, что из-за проблем с лифтом в квартирах фактически заперты люди с проблемами со здоровьем и пожилые.
"Эти старые лифты советских времен повсеместно устарели, и история с этим домом - классический пример", - сказала Инита Кабанова, представитель крупнейшей столичной компании по управлению домами Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
"С лифтами обращаются очень бережно. Их регулярно проверяют и ремонтируют, но они устарели и, скорее всего, будут ломаться снова и снова", - добавила она.
Из денег жильцов этого дома на ремонт старых лифтов за последние пять лет было потрачено около 29 тысяч евро.
Ремонт этого и других лифтов в подобных домах не решает проблему в долгосрочной перспективе, сказала представитель RNP.
Она добавила, что локальный ремонт старых лифтов - это все равно, что лить воду в дырявое ведро. В идеальном сценарии во многих домах следует установить новые лифты, а не тратить деньги на сохранение старых, считают в RNP.
Представитель RNP сообщила, что в ближайшее время жители дома соберут собрание, чтобы принять решение о новом лифте.
В RNP подсчитали, что установка нового лифта в девятиэтажном доме может стоить около 60 000 евро, а в более высоком доме - больше, однако в пересчете на конкретную квартиру это может оказаться дешевле из-за большего количества квартир. Бремя затрат можно было бы снизить за счет специальной программы софинансирования муниципалитета.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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