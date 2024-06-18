Видео В Пурвциемсе в многоэтажном доме часто не работает лифт. Можно ли решить проблему?

В Bez Tabu обратились жители дома в Пурвциемсе, по адресу ул. Мадонас, 23. Впечатляющий 18-этажный жилой дом является одним из самых больших в столице.

В здании есть два лифта. Жильцы рассказали программе, что проблема с лифтами очень серьезная: лифт часто не работает, люди застревают; после звонка мастерам он работает лишь короткое время.

Чем выше живут жильцы дома, тем больше гнев по поводу проблемы. Они жаловались, что пожилым людям трудно передвигаться, те же проблемы испытывают и семьи, которым необходимо возить детские коляски.

Даже для молодого человека, если приходится подниматься высоко, например, с сумками с покупками, это не самая легкая прогулка. Жильцы рассказали, что из-за проблем с лифтом в квартирах фактически заперты люди с проблемами со здоровьем и пожилые.

"Эти старые лифты советских времен повсеместно устарели, и история с этим домом - классический пример", - сказала Инита Кабанова, представитель крупнейшей столичной компании по управлению домами Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).