Эксперт: старые лифты нужно заменить в ближайшие 15 лет. Это дешевле, чем их ремонт

Он отметил, что два года назад вступила в силу новая нормативная база по безопасности и техническому надзору за лифтами и вертикальными подъемными платформами, которая изменяет технический надзор за используемыми лифтами, особенно установленными до 1 сентября 2000 года, и предъявляет повышенные требования к безопасности лифтов. В зависимости от типа лифтов и степени опасности меры по устранению или снижению рисков должны быть приняты в период от пяти до 15 лет, а максимальным сроком является 2040 год.

Срок службы лифтов в многоквартирных домах составляет 25 лет. По словам Розе, в настоящее время в Латвии почти половина используемых лифтов уже отработала установленный производителем срок службы. По данным Регистра опасного оборудования, который ведет Центр защиты прав потребителей, в настоящее время зарегистрировано и используется около 3 800 лифтов, которые были установлены до 1 сентября 2000 года.