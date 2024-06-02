Рижская дума не даст денег на замену старых советских лифтов в многоэтажках

Одно из частных домоуправлений критикует RNP, которое недостаточно ухаживало за лифтами на протяжении многих лет. Ремонты осуществлялись только тогда, когда лифты ломались и переставали работать. Поэтому они так запущенны, что часто дешевле не чинить, а поставить новые.

В домах, где в течение пяти лет лифты не будут капитально отремонтированы или заменены, использование лифтов запретят. Уже сейчас есть несколько домов, где лифты отключены из-за плохого технического состоянии. В том числе и в одном из административных зданий Рижской думы на улице Бривибас, где на верхнем этаже дома находится Рижская центральная библиотека, доступ в которую теперь для посетителей осложнен. Центр по защите прав потребителей (PTAC), который следит за техническим состоянием лифтов, прогнозирует, что число таких зданий будет только расти.

"Мы любим откладывать на последний момент, мы не можем как следует придумать, и, к сожалению, это согласуется с управлением квартирами, где людям тоже не хочется ни принимать решения, ни вкладывать. Они особо не понимают, что они вкладывают в свое имущество. Было бы важно, чтобы люди поняли, что это их собственное имущество, которое потом достанется их наследникам, и что в собственность все-таки нужно вкладывать, чтобы она не разрушилась", - отмечает директор PTAC Байба Витолиня.

Если разделить на жителей, то в среднем каждому владельцу квартиры установка нового лифта может обойтись как минимум в полторы - две тысячи евро и даже больше. Сумма будет разделена на меньшие платежи и добавлена к ежемесячным счетам. С тех, кто будет возражать против ремонта или замены лифта или откажется за это платить, эти деньги потом можно будет взыскать судебным путем. Но все ответственные лица по-прежнему не могут ясно сказать, как с жителей эти добровольно-принудительные платежи можно будет собирать. И что делать с домами, которые будут сопротивляться дорогим ремонтам.

Лифты включены в специальный реестр опасного оборудования, за которым следит Центр по защите прав потребителей. В реестр входят 15 различных типов сооружений и оборудования. К ним относятся магистральные трубопроводы, все автозаправочные станции Латвии, эскалаторы в супермаркетах, крупные котельные, подъемники, строительные краны, резервуары для хранения опасных веществ и лифты. За всеми этими сооружениями и установками следят всего два инспектора Центра по защите прав потребителей. Директор Центра неоднократно просила Министерство финансов увеличить число инспекторов, но до сих пор деньги на это найтись не удалось

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