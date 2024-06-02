Рижская дума не даст денег на замену старых советских лифтов в многоэтажках

В Латвии в многоэтажных домах несколько тысяч лифтов, которые работают с советских времен. Их техническое состояние уже не соответствует никаким современным требованиям. Ремонты лифтов затрудняют санкции - запчасти производят в России и Беларуси. Приближается срок заключения, во время которого домоуправам нужно будет проверить состояние лифтов и создать план, что с ними делать - чинить или ставить на место старых новые. Платить за это придется самим жителям. В Риге, где больше всего построенных в советское время лифтов, ясного плана, что с ними делать, по-прежнему нет ни у владельца крупнейших зданий Rīgas namu apsaimniekotājs, ни у Рижской думы, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Рига, Плявниеки. Дом по улице Деглава, 154. Это одна из множества девятиэтажек 602-й серии. В ней пять подъездов и пять лифтов. С момента постройки в доме не было капитального ремонта. Местами перекрашены подъезды, поменяны двери, установлены новые почтовые ящики.
Иван, который живет в этом доме, рассказывает, что в одном подъезде лифт ломается как минимум раз в неделю. Ему и самому часто приходилось звонить ремонтной бригаде. Недавно кабина лифта была визуально улучшена, однако теперь наклеенная на стены пленка ободрана, и через нее проглядывает желто-коричневый цвет советского лифта.
Четыре года назад Кабинет министров принял правила, обязывающие обслуживающее дом предприятие проверять все лифты. Исторические лифты без автоматических дверей, которых немного, нужно было проверить до апреля этого года. Лифты в стандартных многоэтажках нужно тестировать до апреля будущего года. Проверки проводят нанятые домоуправами сертифицированные частные фирмы. Их эксперты составляют список технических проблем каждого лифта и план для устранения проблем. Или же приходят к выводу, что проблем так много, что можно рассмотреть замену всего лифта.
Капитальный ремонт одного лифта с заменой всех главных частей по словам содержателей лифта может обойтись в 20-30 тысяч. Установка нового лифта - начиная с 60 тысяч.
Больше всего старых, установленных в советские годы лифтов - в домах Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Из 1200 лифтов всего 4% младше 35 лет. Возраст 40% лифтов достиг 50 лет. Они произведены в Беларуси и России. Запчасти из-за санкций там покупать нельзя. Фирмы, которые чинят лифты, заранее накопили резервы запчастей и пытаются их купить у поставщиков в Европе. В Рижской думе неофициально прозвучали подозрения, что некоторые из ремонтных фирм все-таки и сейчас окружными путями получают белорусские и российские детали, но доказать это никто не может.
После проверок у RNP будет четкий план - сколько лифтов можно за следующие пять лет починить и сколько придется заменить. Окончательное решение о том, что делать с лифтами, принимать придется самим жителям.
В зданиях, где созданы общества жильцов, можно привлечь софинансирование Altum, и в таком случае покупка лифта будет не такой дорогой. Остальные - единственное решение, это банковские кредиты. Но как показывает печальный опыт с утеплением домов - проблематично договориться об улучшении технического состояния дома. Это могут облегчить принятые Сеймом на этой неделе поправки о том, что для проведения серьезных ремонтов в многоквартирных домах больше не надо будет получать согласие всех жителей.
Одно из частных домоуправлений критикует RNP, которое недостаточно ухаживало за лифтами на протяжении многих лет. Ремонты осуществлялись только тогда, когда лифты ломались и переставали работать. Поэтому они так запущенны, что часто дешевле не чинить, а поставить новые.
В домах, где в течение пяти лет лифты не будут капитально отремонтированы или заменены, использование лифтов запретят. Уже сейчас есть несколько домов, где лифты отключены из-за плохого технического состоянии. В том числе и в одном из административных зданий Рижской думы на улице Бривибас, где на верхнем этаже дома находится Рижская центральная библиотека, доступ в которую теперь для посетителей осложнен. Центр по защите прав потребителей (PTAC), который следит за техническим состоянием лифтов, прогнозирует, что число таких зданий будет только расти.
"Мы любим откладывать на последний момент, мы не можем как следует придумать, и, к сожалению, это согласуется с управлением квартирами, где людям тоже не хочется ни принимать решения, ни вкладывать. Они особо не понимают, что они вкладывают в свое имущество. Было бы важно, чтобы люди поняли, что это их собственное имущество, которое потом достанется их наследникам, и что в собственность все-таки нужно вкладывать, чтобы она не разрушилась", - отмечает директор PTAC Байба Витолиня.
Если разделить на жителей, то в среднем каждому владельцу квартиры установка нового лифта может обойтись как минимум в полторы - две тысячи евро и даже больше. Сумма будет разделена на меньшие платежи и добавлена к ежемесячным счетам. С тех, кто будет возражать против ремонта или замены лифта или откажется за это платить, эти деньги потом можно будет взыскать судебным путем. Но все ответственные лица по-прежнему не могут ясно сказать, как с жителей эти добровольно-принудительные платежи можно будет собирать. И что делать с домами, которые будут сопротивляться дорогим ремонтам.
Лифты включены в специальный реестр опасного оборудования, за которым следит Центр по защите прав потребителей. В реестр входят 15 различных типов сооружений и оборудования. К ним относятся магистральные трубопроводы, все автозаправочные станции Латвии, эскалаторы в супермаркетах, крупные котельные, подъемники, строительные краны, резервуары для хранения опасных веществ и лифты. За всеми этими сооружениями и установками следят всего два инспектора Центра по защите прав потребителей. Директор Центра неоднократно просила Министерство финансов увеличить число инспекторов, но до сих пор деньги на это найтись не удалось
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