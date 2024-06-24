Во Флориде подводное течение убило родителей, отдыхавших с шестью детьми

Сильные подводные течения, также известные как отбойные течения (rip current), унесли на пляже во Флориде жизни двух родителей, путешествовавших с шестью детьми, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Во второй половине дня в четверг во время купания в океане погибла пара, которая вместе с шестью детьми отправилась в отпуск на пляж во Флориде.
Семья из восьми человек прибыла на пляж Стюарт на юго-восточном побережье Флориды, когда, как сообщают представители неотложной помощи, родители и двое их детей пошли купаться и попали в подводное течение.
Оба подростка сумели из него выбраться, но их родители - 51-летний Брайан Уолтер и 48-летняя Эрика Вишард - сделать это не смогли.
"Дети сумели преодолеть течение и пытались помочь родителям, однако это стало слишком опасно и они были вынуждены плыть на берег", - сообщили представители неотложной помощи в Facebook.
Спасатели обнаружили пару и попытались на пляже сделать искусственное дыхание.
"Эти попытки спасения жизни продолжались в машине скорой помощи и в больнице, где врачи приложили все усилия", - заявило должностное лицо.
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