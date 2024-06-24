Во Флориде подводное течение убило родителей, отдыхавших с шестью детьми

Во второй половине дня в четверг во время купания в океане погибла пара, которая вместе с шестью детьми отправилась в отпуск на пляж во Флориде.

Семья из восьми человек прибыла на пляж Стюарт на юго-восточном побережье Флориды, когда, как сообщают представители неотложной помощи, родители и двое их детей пошли купаться и попали в подводное течение.

Оба подростка сумели из него выбраться, но их родители - 51-летний Брайан Уолтер и 48-летняя Эрика Вишард - сделать это не смогли.

"Дети сумели преодолеть течение и пытались помочь родителям, однако это стало слишком опасно и они были вынуждены плыть на берег", - сообщили представители неотложной помощи в Facebook.

Спасатели обнаружили пару и попытались на пляже сделать искусственное дыхание.

"Эти попытки спасения жизни продолжались в машине скорой помощи и в больнице, где врачи приложили все усилия", - заявило должностное лицо.

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