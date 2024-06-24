В Великобритании госпитализирована принцесса Анна

Отмечается, что Анна находится в больнице, чтобы врачи могли наблюдать за ее состоянием до тех пор, пока ей не станет лучше.

"Король проинформирован о случившемся и вместе со всей королевской семьей посылает принцессе свои самые искренние пожелания любви и добра, чтобы она быстро выздоровела", - говорится в сообщении.

Букингемский дворец также сообщил, что пока принцесса останется под наблюдением в больнице Саутмид в Бристоле в качестве меры предосторожности, но ожидается, что она полностью и быстро поправится.

О причинах травмы не сообщается, но предполагается, что она связана с ударом лошади.

Принцесса Анна известна своей страстью к конному спорту и верховой езде.

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