В Великобритании госпитализирована принцесса Анна

Принцесса Анна пережила в воскресенье вечером инцидент, после которого получила "незначительные травмы и сотрясение мозга", сообщил Букингемский дворец, передает телерадиокомпания "Би-би-си".
Отмечается, что Анна находится в больнице, чтобы врачи могли наблюдать за ее состоянием до тех пор, пока ей не станет лучше.
"Король проинформирован о случившемся и вместе со всей королевской семьей посылает принцессе свои самые искренние пожелания любви и добра, чтобы она быстро выздоровела", - говорится в сообщении.
Букингемский дворец также сообщил, что пока принцесса останется под наблюдением в больнице Саутмид в Бристоле в качестве меры предосторожности, но ожидается, что она полностью и быстро поправится.
О причинах травмы не сообщается, но предполагается, что она связана с ударом лошади.
Принцесса Анна известна своей страстью к конному спорту и верховой езде.
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