"Грабли" вредных привычек – недосыпание, курение и нездоровое питание

Здоровый образ жизни является залогом прекрасного самочувствия, крепкого здоровья и внутренней энергии, хотя иногда в повседневной жизни встречается и вредная привычка. Отвечая на вопрос, какие из вредных привычек присущи вам, жители Латвии чаще всего упоминали недосыпание (27%), курение (26%) и нездоровое питание (20%), свидетельствуют данные исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka. За последний год немного снизилась доля людей, признающих наличие у них какой-либо вредной привычки.
"Мы все очень хорошо знаем, что вредные привычки не приносят пользу нашему здоровью, однако практически каждый иногда наступает на "грабли", питаясь больше и нездоровой пищей, злоупотребляя алкоголем, не высыпаясь. Если это происходит всего лишь пару раз в году, то, это, вероятно, не окажет существенного влияния на здоровье, но если вредная привычка является частью повседневной жизни, то определенно следует подумать, как ее изменить", – подчеркивает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Недосыпание – казалось бы, невинная привычка с серьезными последствиями
Недостаток сна влияет на наше здоровье гораздо серьезнее, чем мы привыкли думать, поскольку он негативно влияет на когнитивные функции и психическое здоровье. Если недосыпание носит регулярный характер, снижается способность концентрироваться и память, становится сложнее принимать решения.
Согласно данным опроса, эта вредная привычка наиболее распространена среди жителей в возрасте от 35 до 44 лет (37%), в целом ведущих нездоровый образ жизни (34%), и жителей с основным образованием (33%).
"От хронического недосыпания также страдает и иммунная система – она ослабевает, и организм становится более восприимчивым к различным инфекциям. Недостаток сна также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления и инсульта, что вызывает серьезные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы. Недосыпание также может влиять на обмен веществ и массу тела в результате нарушения действия гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, создавая благоприятные условия для развития ожирения и диабета. Кроме того, недостаток сна может быть опасным и в повседневной жизни, поскольку он увеличивает время реакции и влияет на рассудительность, повышая риск несчастных случаев как на работе, так и за рулем", – предупреждает фармацевт.
Число регулярных курильщиков не снижается
Несмотря на регулярно проводимые различные кампании по снижению привычки курения, Индекс здоровья показывает, что за последние шесть лет не произошло никаких существенных изменений, и в течение этого периода колебания оставались лишь в пределах четырех процентных пунктов. Регулярное курение табака более выражено среди жителей с основным образованием (45%), респондентов, в целом ведущих нездоровый образ жизни (40%), и мужчин (37%).
Как отмечает фармацевт, бросить курить – сложно, поскольку курение связано с физической и психологической зависимостью. При курении никотин быстро попадает в мозг и высвобождает дофамин, вызывая ощущение удовольствия. Мозг привыкает к такой стимуляции и требует все больше никотина. Когда человек пытается бросить курить, он часто испытывает неприятные ощущения – тревогу, депрессию, нарушения сна и повышенный аппетит.
Кроме того, курение часто связано с определенными привычками, такими как употребление кофе, перерывы в работе или общение. Социальное давление, влияние друзей и коллег могут еще больше затруднить отказ от курения.
"Хотя это вовсе не просто, бросить курить вполне возможно. Важно принять осознанное решение и установить конкретную дату начала. Также важно проинформировать членов семьи, друзей, коллег о своем выборе и попросить их поддержки. Чтобы облегчить неприятные симптомы, рекомендую своевременно поинтересоваться в аптеке различными облегчающими их средствами, например: аэрозолями для рта, пластырями, препаратами для приема внутрь. Желательно избегать ситуаций и мест, связанных с курением, и заменить вредную привычку другим здоровым занятием, например, физической активностью, которая поможет снизить стресс и улучшить общее самочувствие", – рекомендует фармацевт Аманда Озолиня.
Нездоровое питание – у каждого пятого человека
Каждый пятый житель Латвии признает, что имеет нездоровые пищевые привычки. Как и курение, эта привычка наиболее распространена среди жителей, в целом ведущих нездоровый образ жизни (44%), и жителей с основным образованием (34%).
Здоровое питание является основой нашего общего благополучия и качества жизни, поэтому важно прививать эту привычку еще в молодости, формируя таким образом привычки, которые помогут сохранить здоровье на протяжении всей жизни. Здоровое питание, включающее разнообразные фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, белки и полезные жиры, обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами. Эти питательные вещества помогают укреплять иммунную систему, укрепляют кости и улучшают работу мозга.
"Иногда мы склонны не соблюдать принцип сбалансированного питания – слишком много мяса, пирожков, сыра, оливье, слишком мало фруктов и овощей. Если такое отступление произошло, в последующие дни определенно следует обратить особое внимание на полноценное питание", – напоминает фармацевт.
Об исследовании
Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka – это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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