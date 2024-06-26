"Грабли" вредных привычек – недосыпание, курение и нездоровое питание

"Мы все очень хорошо знаем, что вредные привычки не приносят пользу нашему здоровью, однако практически каждый иногда наступает на "грабли", питаясь больше и нездоровой пищей, злоупотребляя алкоголем, не высыпаясь. Если это происходит всего лишь пару раз в году, то, это, вероятно, не окажет существенного влияния на здоровье, но если вредная привычка является частью повседневной жизни, то определенно следует подумать, как ее изменить", – подчеркивает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.

Недосыпание – казалось бы, невинная привычка с серьезными последствиями

Недостаток сна влияет на наше здоровье гораздо серьезнее, чем мы привыкли думать, поскольку он негативно влияет на когнитивные функции и психическое здоровье. Если недосыпание носит регулярный характер, снижается способность концентрироваться и память, становится сложнее принимать решения.

Согласно данным опроса, эта вредная привычка наиболее распространена среди жителей в возрасте от 35 до 44 лет (37%), в целом ведущих нездоровый образ жизни (34%), и жителей с основным образованием (33%).