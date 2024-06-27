Чулпан Хаматова: "Мой дом теперь здесь, в Латвии"

После 24 февраля 2022 года актриса осудила полномасштабное вторжении России в Украину, покинула родину и нашла свой дом в Латвии.

"Мой дом теперь здесь, в Латвии. Когда я приезжаю, не знаю, из Польши или Германии, когда приезжаю в Ригу, я чувствую, что наконец-то дома", - рассказала Чулпан Хаматова.

Она призналась, что за эти два года испытала ворох разных эмоции, сильный стресс и не знала, чего ожидать. Она себя ощущала как в тумане.

"Я очень рада, что первый театр был Новый Рижский театр, потому что все люди вокруг меня были такие добрые, отзывчивые, неравнодушные, и в той ситуации, в которой я находилась, они мне очень помогли", - сказала актриса.

Брат Чулпан Хаматовой Шамиль также сейчас живет с семьей в Латвии. Он служит в Рижском русском театре им. Михаила Чехова.

Актриса отметила, что тут живет вся ее семья, а дочери уже очень хорошо говорят по-латышски - не только разговаривают, но и читают и пишут.