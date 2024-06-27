Чулпан Хаматова: "Мой дом теперь здесь, в Латвии"

"Я очень рада, что первый театр был Новый Рижский театр", - сказала российская актриса Чулпан Хаматова в своем первом интервью на латышском языке на Латвийском радио в программе Kultūras rondo. Об этом пишет LSM.lv.
После 24 февраля 2022 года актриса осудила полномасштабное вторжении России в Украину, покинула родину и нашла свой дом в Латвии.
"Мой дом теперь здесь, в Латвии. Когда я приезжаю, не знаю, из Польши или Германии, когда приезжаю в Ригу, я чувствую, что наконец-то дома", - рассказала Чулпан Хаматова.
Она призналась, что за эти два года испытала ворох разных эмоции, сильный стресс и не знала, чего ожидать. Она себя ощущала как в тумане.
"Я очень рада, что первый театр был Новый Рижский театр, потому что все люди вокруг меня были такие добрые, отзывчивые, неравнодушные, и в той ситуации, в которой я находилась, они мне очень помогли", - сказала актриса.
Брат Чулпан Хаматовой Шамиль также сейчас живет с семьей в Латвии. Он служит в Рижском русском театре им. Михаила Чехова.
Актриса отметила, что тут живет вся ее семья, а дочери уже очень хорошо говорят по-латышски - не только разговаривают, но и читают и пишут.
"Я всегда стараюсь говорить по-латышски, но потом вижу, что так трудно понять, что я говорю. Есть эти фонетические проблемы… Мне очень нравится говорить по-латышски, и я хочу говорить лучше фонетически. У меня нет времени, но, когда будет больше времени, я продолжу учиться", - пообещала Чулпан.
Под конец сезона Чулпан Хаматова заметила, что очень устала. Сейчас она готовит спектакль с Дмитрием Крымовым:
"Это очень тяжелые репетиции, ничего не получается. Это очень интересно, но очень сложно. Эта постановка - первая постановка с Крымовым, и для меня это тоже эксперимент".
Премьера запланирована на 19 сентября, но пока неизвестно место проведения.
Напомним, Чулпан Хаматова два года была штатной актрисой Нового Рижского театра, но со следующего года ее статус в театре и договор изменятся. Такое решение было принято потому, что у Чулпан запланировано множество гастролей в Европе и Америке. Она поделилась планами на будущее:
"Также будут три новых спектакля с Крымовым, а потом... Михаил Дурненков пишет новую пьесу, которая будет в Эстонии. После этого, может быть, будет [спектакль] в театре "Дайлес".
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