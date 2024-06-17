Национальный театр отменил показ спектакля на русском и ввел мораторий

Также театр сообщил, что до окончания войны в Украине устанавливает мораторий на гастроли спектаклей на русском языке на сценах Латвийского национального театра.

Директор театра Марис Витолс в сообщении для СМИ сообщает, что при аренде помещения для гастролей "Записок сумасшедшего", организованных театральным агентством Entracte International, "не было должным образом оценено символическое и моральное значение этого арендного мероприятия в контексте агрессии России против Украины".

"Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке, когда Россия продолжает войну в Украине, развязанную кровавым режимом Путина", - указано в сообщении.

"Это решение театра никоим образом не направлено против профессиональных театральных артистов, покинувших Россию после начала войны, и уважает их выбор уехать и осудить преступный режим Путина", - сообщил Витолс.

Продюсерская компания Art Forte заключила договор с Латвийском национальным театром на показ в середине сентября новой постановки Дмитрия Крымова "Записки сумасшедшего", где главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

Спектакль на русском языке рассказывает историю попыток русских художников в изгнании понять свое место в мире после начала войны. Решение театра о сдаче помещения в аренду для этого спектакля вызвало возмущение части общественности. Заявление о расторжении договора прозвучало после того, как ситуацию проанализировала программа Kultūršoks на LTV.

Режиссер Дмитрий Крымов уже поставил в Латвийском национальном театре спектакль "Питер Пэн. Синдром" на латышском языке.

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