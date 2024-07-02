Кота надо чипировать! Вступили в силу новые правила по содержанию домашних животных

Представители Минземледелия отмечают, что правила также устанавливают минимально допустимую площадь вольера или другой закрытой территории, предусматривая, что при содержании собаки в вольере или другой закрытой территории владелец должен обеспечить надлежащие условия для кормления, питья, физической активности и социализации животного.

Новые правила предусматривают, что собака, содержащаяся в помещении, должна быть знакома с обстановкой в помещении и должна быть социализирована. Животное должно быть способно адаптироваться к человеческой деятельности, ему должно быть обеспечено свободное передвижение по месту содержания и минимальная площадь содержания.

Правила также устанавливают критерии для содержания кошек, предусматривая, что кошка старше шести месяцев может свободно находиться за пределами территории, используемой ее хозяином или владельцем.

Кошка должна быть стерилизована, чипирована и зарегистрирована в соответствии с законами и правилами об идентификации и регистрации домашних животных.

Правила включают в себя критерии допуска животных к участию в публичных выставках: возраст, состояние здоровья, чипирование, регистрация, вакцинация и т. д. Как и прежде, в выставках могут принимать участие собаки, кошки и хорьки, прошедшие чипирование и регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами о порядке идентификации и регистрации домашних животных.

Министерство также отмечает, что в правилах прописаны требования к размещению, кормлению и поению, физической активности и транспортировке животных.

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