Кота надо чипировать! Вступили в силу новые правила по содержанию домашних животных

1 июля вступили в силу новые правила о допустимых случаях привязывания собак и условиях содержания домашних животных на территории владельца, общественной территории и в помещениях, а также о требованиях к демонстрации животных на общественных выставках в целях улучшения благополучия и защиты животных, сообщили представители Министерства земледелия.
Представители министерства отмечают, что отныне собака может содержаться на улице, если генотип или фенотип животного позволяет содержать его на улице без ущерба для здоровья и благополучия собаки. На сегодняшний день закон о защите животных запрещает держать собаку на привязи, за исключением случаев, указанных в законах и нормативных актах, регулирующих благополучие и защиту домашних животных. Однако запрет держать собак на привязи не распространяется на животных, родившихся до 31 августа 2023 года.
Кроме того, вступило в силу условие, согласно которому при смене владельца или содержателя собаки новый владелец или содержатель обязан обеспечить содержание без привязи собаки, родившейся до 31 августа 2023 года и не содержавшейся на привязи в течение всей своей жизни.
Правила предусматривают, что собаку можно держать на привязи на соревнованиях, охоте, выставках или в местах, где собака используется для работы. Также собака может быть привязана по указанию практикующего ветеринара, в соответствии с состоянием здоровья собаки и для временной фиксации собаки в присутствии ее владельца или сторожа.
Представители Минземледелия отмечают, что правила также устанавливают минимально допустимую площадь вольера или другой закрытой территории, предусматривая, что при содержании собаки в вольере или другой закрытой территории владелец должен обеспечить надлежащие условия для кормления, питья, физической активности и социализации животного.
Новые правила предусматривают, что собака, содержащаяся в помещении, должна быть знакома с обстановкой в помещении и должна быть социализирована. Животное должно быть способно адаптироваться к человеческой деятельности, ему должно быть обеспечено свободное передвижение по месту содержания и минимальная площадь содержания.
Правила также устанавливают критерии для содержания кошек, предусматривая, что кошка старше шести месяцев может свободно находиться за пределами территории, используемой ее хозяином или владельцем.
Кошка должна быть стерилизована, чипирована и зарегистрирована в соответствии с законами и правилами об идентификации и регистрации домашних животных.
Правила включают в себя критерии допуска животных к участию в публичных выставках: возраст, состояние здоровья, чипирование, регистрация, вакцинация и т. д. Как и прежде, в выставках могут принимать участие собаки, кошки и хорьки, прошедшие чипирование и регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами о порядке идентификации и регистрации домашних животных.
Министерство также отмечает, что в правилах прописаны требования к размещению, кормлению и поению, физической активности и транспортировке животных.
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