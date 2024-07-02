Видео "Звучит как будильник!" Жителя Марупе почти месяц терроризировала птица

Уже больше месяца ранним утром птица нарушает покой жителя Марупе.

"Звучит, как будильник, в пять утра!" - делится житель Марупе, пожелавший остаться неизвестным.

Оказывается, нарушительницей спокойствия является редкая птица - удод.

Латвийское орнитологическое общество сообщает, что поют только самцы. Орнитологи считают песни довольно простыми, обычно они состоят из звуков up up up up, которые повторяются несколько раз. Одна песня может состоять из двух, четырех и даже пяти звуков.

Видео: Удод в Риге

Общество, ссылаясь на исследования испанских ученых, пишет, что самки чаще выбирают самцов, способных пропеть больше звуков в одной песне.

Самки таких прекрасных певцов откладывают больше яиц и в таких кладках выживает больше птенцов. Говорят, что такие самцы лучше добывают пищу.

"Самцы начинают петь, как только возвращаются в места гнездования, а это происходит в конце апреля. Период активного пения продолжается до конца июня. Для пения они выбирают место повыше - крышу здания, верхушку дерева, столб электропередачи. Чтобы увеличить громкость песни, самец во время пения задирает голову, раздувая горло", - сообщили орнитологи.

"Самцы наиболее активно поют утром, через несколько часов после восхода солнца", - добавляет Латвийское орнитологическое общество.

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