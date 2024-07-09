BBC распространила сообщение в связи со скандалом с Роналду

Матч 1/8 финала чемпионата Европы в основное и дополнительное время завершился без забитых голов, а в серии послематчевых пенальти португальцы со счетом 3:0 обыграли Словению.

На 14-й минуте дополнительного времени словенцы в своей штрафной площадке не смогли остановить без нарушения Диогу Жоту, и Португалия получила возможность пробить пенальти. Исполнять его пошел Роналду, однако удар отразил голкипер Ян Облак, и счет остался 0:0.

BBC транслировала игру в Великобритании и, показывая повтор нереализованного пенальти Роналду, добавила подпись: Misstiano Penaldo.

BBC just made an official graphic called



'MISTIANO PENALDO' 😭😭😭😭😭😭



NO WAY pic.twitter.com/mzuPWZA6e8 — Xabhi 🔮 (@FCB_Xabhi) July 1, 2024

"Подпись была задумана просто как игра слов, что мы уже многократно делали в аналитических диаграммах. Без каких-либо обвинений. Мы неоднократно положительно говорили о Роналду, в том числе когда Жозе Фонте перед матчем подчеркнул усилия Роналду на тренировках, поскольку поэтому "он один из лучших в мире". В перерыве Гари Линекер и Алан Ширер провели продолжительный анализ движений Роналду, назвав их "абсолютно фантастическими". В серии пенальти Линекер и Ширер отметили смелость Роналду пробивать первым.

Эксперты ни коим образом не были критически настроены против Роналду, и в контексте программы в целом их тон по отношению к нему был неизменно уважительным. Однако мы поняли, что некоторые зрители были недовольны графикой и направили свои отзывы команде продюсеров, чтобы помочь им двигаться вперед", - говорится в сообщении ВВС.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где в серии пенальти уступила сборной Франции.

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